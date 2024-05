Historisk avgjørelse: Homofilt samliv ikke lenger uforenlig med å være prest i Metodistkirken

– Dette er fantastisk! Og en dag vi har drømt om og ventet på i mange år, sier Audun Westad.

Han er en av to norske delegater som er til stede når United Methodist Church sitt øverste organ, Generalkonferansen, er samlet i Charlotte, North Carolina.

Der har de vedtatt å fjerne en formulering i ordinasjons-regelverket som sier at homofilt samliv er uforenlig med ordinert tjeneste.

Ifølge Westad ble det vedtatt med drøyt 90 prosent flertall.

I en tidligere versjon av saken skrev Vårt Land at UMC har vedtatt å fjerne en formulering i kirkens retningslinjer om at homofilt samliv ikke er kompatibelt med kristen lære. Det stemmer ikke. Denne setningen skal bli stemt over senere i ettermiddag norsk tid.

DELEGAT: Audun Westad representerer Norge under Generalkonferansen. (Privat)

Ønsker inkludering

Før generalkonferansen har det vært knyttet stor spenning til behandling av spørsmålet om likekjønnet samliv.

Det store flertallet i Metodistkirken i Norge har ønsket full inkludering av LHBT-personer, noe som har vært i strid med flere vedtak i det globale kirkesamfunnet.

Å fjerne setningen om homofilt samliv har vært viktig for dem.

Dersom formuleringen skulle bli fjernet, og det åpnes for flere syn på ekteskap og samliv, vil det være enklere for den norske Metodistkirken å forbli i UMC. Alternativet har vært å danne en annen konstellasjon i Europa eller bli en selvstendig kirke i Norge, har delegasjonen tidligere fortalt.

ØYEBLIKKET: Slik så det ut der den norske delegaten sto da Metodistkirkens generalkonferanse hadde vedtatt at homofilt samliv ikke lenger er uforenlig med å være prest i kirken. (Audun Westad)

Ikke lenger straff for å vie likekjønnede

30. april ble det også gjort flere vedtak som går i retning av større inkludering av LHBT-personer i kirken. Flere av vedtakene reverserer konservative vedtak fra forrige generalkonferanse.

Nå har kirkesamfunnet blant annet fjernet en straff for prester som har blitt funnet skyldige i å vie personer av samme kjønn. Straffen har tidligere vært ett års suspensjon uten lønn. Tidligere har det vært et krav om at biskoper skal erklære homofile kandidater som uegnet for ordinasjon, og dette er nå også fjernet.

Metodistkirkens struktur

Årskonferansen (nasjonalt nivå) sammensatt av representanter fra alle landets metodistmenigheter.

(nasjonalt nivå) sammensatt av representanter fra alle landets metodistmenigheter. Sentralkonferansen (regionalt nivå) er en samling av alle Årskonferansene i et gitt geografisk område. Sentralkonferansens mandat varierer noe fra region til region.

(regionalt nivå) er en samling av alle Årskonferansene i et gitt geografisk område. Sentralkonferansens mandat varierer noe fra region til region. Generalkonferansen (høyeste nivå) består av representanter fra alle Årskonferansene i hele verden. Det skal være mellom 600 og 1000 delegater, og i 2024 er det rett under 1000. Arbeidet med sakene gjøres både i komiteer og i plenum.

