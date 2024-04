Ber kirken om å snu: Mener de åpner for diskriminering av kvinnelige prester

– Som representant for en fagforening kan jeg ikke stå å se på at arbeidsgiver legger til rette for ordninger som diskriminerer deler av sine ansatte. Biskopen må rydde opp.

Det sier Jill Sæterbø Kjølaas, leder av Presteforeningen i Nord-Hålogaland bispedømme i Den norske kirke.

Hun opplever at flere kollegaer er urolige etter Nord-Hålogaland bispedømmeråd i mars besluttet å beholde en praksis som rammer særlig kvinnelige prester.

Som Vårt Land tidligere har skrevet om, oppstår det av og til situasjoner i det nordligste bispedømmet i landet, hvor kvinnelige prester risikerer å bli diskriminert.

Pårørende ber av og til om å få en mannlig prest i begravelsen fordi de av teologiske grunner ikke ønsker en kvinne.

Enkelte steder leier menigheter gudshus med klausuler som innebærer at kvinner ikke får forrette gudstjenester og kirkelige handlinger der.

I bispedømmet har konkrete situasjoner blitt løst med dialog, og det har vært åpning for å sette inn mannlig prest dersom det er god nok bemanning, har domprost i Tromsø, Stig Lægdene, tidligere fortalt til Vårt Land.

Ber dem snu

Bispedømmets LIM-utvalg (se faktaboks) kom i fjor med sine anbefalinger knyttet til slike situasjoner, og ba om at begge praksiser måtte opphøre.

Da bispedømmeråd i mars skulle ta stilling til deres anbefalinger, valgte de altså å se vekk fra dem.

Nå ber den lokale Presteforeningen dem om å snu.

«Presteforeningen oppfordrer biskop og arbeidsgiver til å jobbe videre med saken og gjøre tiltak i tråd med opprinnelige forslag», skriver Jill Sæterbø Kjølaas i et leserinnlegg i Vårt Land.

– Nå er vi jo på en måte der vi var fra før. Det vekker reaksjoner, ikke bare hos de kvinnelige prestene, men også hos mange av de mannlige, sier Kjølaas, som til vanlig er kapellan i Elverhøy menighet i Tromsø.

Klar forventning til arbeidsgiver

I et påfølgende kontaktmøte mellom arbeidsgiver og fagforeningene, har Presteforeningen lagt fram sine innsigelser mot avgjørelsen. De mener blant annet at Den norske kirke ikke har lov til å tilsidesette kvinners prestetjeneste og påpeker at arbeidsgiver har en plikt til å aktivt forhindre diskriminering, skriver Kjølaas i leserinnlegget.

– Den norske kirke har slått fast at kvinners og menns prestetjeneste er likestilt. Da er det en forventning at dette er noe arbeidsgiver forholder seg til, helt og fullt, sier Kjølaas.

Fagforeningen viser også til at det LIM-utvalget ble nedsatt fordi bispedømmet kom dårlig ut i rapporten om kvinners arbeidsmiljø. «Noe av sykemeldingsstatistikken kan knyttes til dette, det samme kan det faktum at noen prester slutter i jobben», skriver Kjølaas i innlegget.

Forsvarer vedtaket

FORSVARER VEDTAK: – Bispedømmerådet har tillit til at biskopen håndterer dette på en god måte, sier Marta Ims, leder for Nord-Hålogaland bispedømmeråd. (Privat)

Leder av Nord-Hålogaland bispedømmeråd, Marta Ims, forsvarer vedtaket og svarer følgende på spørsmål om det kan bli aktuelt å snu i saken:

– Dette var et enstemmig vedtak i rådet, så det er ikke noe som tilsier det per i dag, skriver hun i en e-post til Vårt Land.

– Hvordan vil dere sikre at kvinnelige prester ikke blir diskriminert med vedtaket?

– Dette sikres gjennom biskopens tilsyn og arbeidsgiveransvar overfor prestene, og gjennom forordningen av gudstjenester i bispedømmet. Bispedømmerådet har tillit til at biskopen håndterer dette på en god måte. Dette vedtaket mener jeg understreker hvilke oppgaver bispedømmerådet har og hva som er biskopens rolle i slike saker, skriver Ims.

Biskop Olav Øygard har tidligere uttalt at en prest normalt ikke skal tas ut av tjenesten for å etterkomme pårørendes ønsker. Dette er ikke i tråd med deres rutiner.

REAGERTE: I forkant av bispedømmerådsmøtet i mars, kom det sterke advarsler fra det læstadianske miljøet om å vedta anbefalingene til LIM-utvalget. – Jeg opplever det som et maktovergrep mot miljøene våre, uttalte predikant Nils Einar Samuelsen. (Erlend Berge)

Advarte mot endring

I forkant av bispedømmerådsmøtet i mars, kom det sterke advarsler fra det læstadianske miljøet om å vedta anbefalingene til LIM-utvalget.

– Jeg opplever det som et maktovergrep mot miljøene våre, uttalte Nils Einar Samuelsen, predikant og leder for Den luthersk-læstadianske menigheten – Lyngen-retningen.

Læstadianere er mot kvinnelig prestetjeneste, og flere av grupperingene, slik som Lyngen-retningene, har et tett forhold til Den norske kirke.

Jill Sæterbø Kjølaas kommenterer kritikken slik:

– Jeg tenker at vi over mange år har hatt en pågående og krevende praksis med diskriminering av våre kvinnelige ansatte og som også kan beskrives med sterke ord, sier hun.

Samtidig er hun ikke helt avvisende til at det i enkelte tilfeller kan være aktuelt å la en mannlig prest ta over den kvinnelige prestens oppgaver ved en begravelse, men da må en rekke kriterier være oppfylt.

– I hver enkelt tilfelle må det være helt opp til stedets prest å vurdere om pårørendes ønske kan imøtekommes. Og med de vedtakene som nå foreligger, og som åpner for en fortsatt diskriminerende praksis, er det viktig at hun også må få hundre prosent støtte fra prosten, som utøver arbeidsgiveransvaret på biskopens vegne. Det må ikke være tvil om at prosten anerkjenner at kvinner er rett kalt etter kirkens ordninger og etter Guds ord, sier Kjølaas.

---

LIM-utvalget

Nord-Hålogaland bispedømme sitt utvalg for Likestilling, Inkludering og Mangfold (LIM-utvalget) har sett på hvordan bispedømmet kan være en bedre arbeidsgiver for alle, uavhengig kjønn, funksjonsevner eller legning.

Utvalget har bestått av to representanter utpekt av arbeidsgiver, domprost Stig Lægdene og sokneprest Anette Eneberg, og to representanter utpekt av Presteforeningen, sokneprest Ingrid Spikkeland og hovedverneombud Marianne Støylen Skauge.

Tiltaks- og handlingsplanen ble behandlet i bispedømmerådet i mars i år.

Kilde: LIM-rapporten

---