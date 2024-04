Styreleder i Caritas trekker seg – resten av styret er villige til å gå av

«Det er ikke styrets hensikt å skjule noe, uten det som er absolutt nødvendig i en personalsak. Vi håper at denne redegjørelsen vil bidra til en større forståelse for de avtalene som er inngått, selv om enkelte fortsatt kan være uenig i disse.»

Det skriver styret for den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas Norge i en redegjørelse. Redegjørelsen er sendt til alle prester katolske menigheter fra generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys. Her blir det meddelt at styreleder i Caritas Norge, Stian Berger Røsland, går av med umiddelbar virkning. Det øvrige styret stille sine plasser til disposisjon på kommende rådsmøte 15. og 16. juni.

Årsaken er den omstridte avtalen og sluttpakken med tidligere generalsekretær Martha Skretteberg.

Avtroppende styreleder Røsland mener avtalen var til det beste for organisasjonen:

– Jeg mener løsningene vi kom frem til ved skiftet av generalsekretær, ut fra en helhetsvurdering, var til det beste for organisasjonen. Slik situasjonen er, og i og med at jeg allerede har varslet min avgang, virker det ikke lenger særlig hensiktsmessig å sitte ut perioden, skriver styreleder Stian Berger Røsland i en SMS til Vårt Land.

Mange spørsmål

Før påske kunne Vårt Land avsløre at tidligere generalsekretær i hjelpeorganisasjonen, Martha Skretteberg, har fått en gunstig sluttpakke (se faktaboks). Mange i Caritas reagerer, og en anonym ansatt kaller pengesummen for et «moralsk svik mot verdens fattige».

«Det er kommet mange kommentarer og spørsmål, både i media og fra annet hold, til sluttavtalen som styret i Caritas Norge har inngått med avgått generalsekretær Martha Skretteberg. Vi i styret beklager at disse spørsmålene ikke synes å ha blitt besvart på en tilfredsstillende måte», skriver styret i e-posten.

Videre understreker de at styret har inngått avtalene med Skretteberg for å «legge grunnlag for en god avslutning og overgang for Skretteberg, og samtidig sikre organisasjonens beste interesse, gitt omstendighetene.»

Ville ut av forpliktelse

Styret forklarer at de har vært bundet av en tidligere inngått avtale som gav Skretteberg rett til å tre inn i en stilling som seniorrådgiver når hun ønsket å gå av som generalsekretær. Her skulle hun beholde samme lønns- og arbeidsbetingelser som hun hadde som generalsekretær.

Denne avtalen var signert tidligere styreleder i 2017. Daværende styreleder var Terje Osmundsen. Avtalen var ukjent for det nåværende styret fram til ettersommeren 2023, da Skretteberg varslet at hun ville gå av, ifølge e-posten.

Styret mente en slik avtale ikke ville være optimal, og de forhandlet fram et alternativ som ledet til det nåværende arbeidsforholdet til Skretteberg.

«Styret har forståelse for at mange vil synes at vederlaget er relativt høyt på nærmere 2 millioner kroner, og at avtalen totalt sett er kostbar for Caritas Norge. Etter vår vurdering var dette likevel en langt bedre avtale enn den som var inngått opprinnelig, og dermed til alles fordel. Kompensasjonen tilsvarer drøyt 1 ½ årslønn», skriver de.

At styret stiller plassene sine til disposisjon, skyldes at det er uttrykt kritikk og mistillit fra flere hold, skriver de. De viser til at man er avhengig av tillit for å kunne utøve sitt ansvar på en god måte.

Fram til nytt styre er valgt går styrets nestleder Sr. Katarina Pajchel inn som styreleder.

Slik ser avtalen ut

I en retrettavtale inngått flere år etter at Skretteberg ble ansatt i 2011, ble hun enig med styret om at hun kunne gå inn i andre stillinger i Caritas Norge, med samme lønns- og arbeidsvilkår som i generalsekretærstillingen.

Organisasjonen har ikke vært orientert om retrettavtalen før i slutten av mars i år.

Da Skretteberg ønsket å gå av som generalsekretær, opprettet styret et nytt oppdrag til henne i hennes fødeland, Colombia. Oppdragets varighet er ett år, med samme lønnsvilkår som før, altså 1,17 millioner kroner.

Skretteberg får dessuten de vanlige betingelsene som andre utenlandsutsendte, som dekning av boutgifter.

Skretteberg får også en sluttpakke på 1.965 millioner kroner for å avslutte arbeidsforholdet innen 1. desember 2024. Avtalen er datert til slutten av mars i år.

