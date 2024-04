– Nå gleder vi oss veldig til å ha vår egen skole igjen. Vi opplever at det er tid for det, sier Steinar Lofnes, hovedpastor i Jesusfellesskapet i Bergen.

Torsdag slapp han en nyhet på Facebook-siden til menigheten: Til høsten skal menigheten starte en ny bibelskole, Jesusskolen.

Siden 2018 har Jesusfellesskapet drevet Bibelskolen Impact sammen med Credokirken på Kråkenes i Bergen. I fjor høst hadde de 23 elever, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet.

Nå vil Jesusfellesskapet trekke seg ut fra eiersiden.

I en video på nettsiden til den nye bibelskolen forteller Lofnes at de har hatt «et kjempegodt samarbeid» med Credokirken og at det har vært «utrolig fine år».

– Så opplevde vi at Gud talte om at vi skulle starte vår egen skole, Jesusskolen. Den starter vi i vårt eget bygg i Evangeliekirken, sier Lofnes i videoen.

Evangeliekirken ligger om lag fem kilometer unna Bibelskolen Impact. I fjor sommer ble de to menighetene slått sammen til én menighet.

3. september starter vi opp Jesusskolen i våre egne lokaler i Bjørnsons gate 38 (Evangeliekirken). Det blir veldig... Publisert av Jesusfellesskapet Torsdag 18. april 2024

Får ikke offentlig støtte

I videoen forteller Lofnes at det nye tilbudet blir en skole i mindre format enn de fleste andre skoler. Med det nye tilbudet skal det bli enklere for elever å jobbe deltid mens man tar bibelskoleåret, reklamerer han.

Prisen for et skoleår er 20.000 kroner. I tillegg må elevene ut med om lag 15.000 kroner for å være med på misjonsturer.

«Skolen er ikke godkjent for Statens lånekasse, så du vil ikke kunne få offentlig støtte for å gå på skolen. Men vi har lagt opp skoledagene til at man skal kunne jobbe utenom», skriver de på nettsiden.

– Det blir disippelgjøring, trening og utrusting i konteksten av Guds nærvær, lovsang og bønn. Det er noe av hovedkonseptet med denne skolen, sier Lofnes i videoen.

Den er ikke statsstøttet og legger ingen begrensinger på oss i forhold til hva vi kan gjøre og si — Steinar Lofnes, hovedpastor i Jesusfellesskapet i Bergen

– Ingen begrensninger

Mens andre bibelskoler har uttrykt sin bekymring etter at regjeringen kuttet i støtten til bibelskolene, skal den nye skolen klarer seg uten statlige midler.

Det ser ikke ut til å uroe Lofnes, som blir rektor på den nye skolen.

– Den er ikke statsstøttet og legger ingen begrensinger på oss i forhold til hva vi kan gjøre og si. Det gjør det mer fleksibelt, sier han i videoen.

På nettsiden står de oppført med til sammen 15 personer i staben. Tre av lærerne, inkludert Lofnes, tar de med seg fra Bibelskolen Impact.

Lofnes ønsker ikke å stille opp i et intervju om det nye tilbudet.

«For en god overgang når vi går ut av Bibelskolen Impact har vi bestemt oss for å ikke si ja til intervjuer i forhold til skolen dette året,» skriver han i en tekstmelding til Vårt Land.

Ingen konflikter

Hovedpastor i Credokirken, Olav Rønhovde, sier til Vårt Land at de har vært kjent med planene om den nye skolen i snart halvannet år.

– At de nå overlater sin eierandel til oss, opplever vi helt uproblematisk. Lærerne deres kommer trolig til å fortsette å undervise på bibelskolen vår i enkelte fag, forteller han.

Ifølge Rønhovde er planen at Jesusfellesskapet sier fra seg sine eierandeler når skoleåret er over.

Også han påpeker at den nye bibelskolen står friere uten statsstøtte.

–Vi har jo læreplaner og timeantall som vi må forholde oss til for å få støtte til skolen som vi har fått godkjenning for. Uten statstøtte kan de legge opp skolen helt annerledes.

– Har dere opplevd at læreplanen har begrenset dere i undervisningen?

– Læreplanen er ikke så detaljert at den setter begrensninger, men de gir oss rammer som vi må holde oss innafor. Det er helt uproblematisk.

Frykter ikke konkurranse

Rønhovde understreker at det er ingen konflikter eller uenigheter som ligger til grunn for at de nå skiller lag med Jesusfellesskapet.

– Frykter du det nye skoletilbudet kan gå på bekostningen av rekrutteringen til Bibelskolen Impact?

– Nei, vi opplever at elever ofte velger å sette at et helt år til å gå på bibelskole. Fordelen med helårsbibelskole er at du kan få både stipend og lån, sier han.

Credokirken har også eierandeler i bibelskolen Substans i Bergen.

– Kommer det til å skje endringer på eiersiden også her?

– Ikke for øyeblikket, men det kan være at vi kommer til et punkt hvor vi synes det er for mye å ha to skoler.

Bibelskolen Impact het tidligere Veien bibelskole og ble drevet av Jesusfellesskapet sammen med en rekke andre menigheter. De siste årene ble skolen drevet av Jesusfelleskapet alene, inntil de i desember 2017 fikk en opplevelse av at Gud talte til dem om at det igjen var tid for å invitere flere menigheter til samarbeid, forteller de på nettsiden til bibelskolen.

«Etter det ble vi gjennom en rekke hendelser av Guds ledelse ble ført sammen med Credokirken. Vi opplever at Gud har ført våre hjerter sammen og gitt oss en felles visjon for skolen videre», skriver de.

Begge menighetene holdt den gang til under samme tak i Credokirken på Øvre Kråkenes. Der har også skolen sine lokaler.

UNDER SAMME TAK: I disse lokalene holder både Impact og Credokirken til. Tidligere var Jesusfellesskapet under samme tak, men flyttet ut etter at de i sommer slo seg sammen med Evangeliekirken. (Vårt Land/arkiv/Vårt Land)