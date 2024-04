Fredag kveld sendte TV-kanalen TVL et intervju med Alf Gjøsund og den nyvalgte kirkerådslederen Harald Hegstad. Der streifet de innom de siste års kritikk om at Den norske kirke (DNK) har blitt for liberal.

På Gjøsunds spørsmål om enkelte burde «ha litt mer is i magen når det gjelder utviklingen i kirken», svarte Hegstad ja.

– Den [kirken] er fortsatt preget av en relativt konservativ teologisk tradisjon. Så her må man tenke langsiktig. Mange som kritiserer Den norske kirke for å ha blitt for liberal tar ikke hensyn til at Den norske kirke er, har alltid vært, og skal være en bred folkekirke, sa Hegstad.

En som stiller seg uforstående til Hegstads uttalelser er Therese Egebakken, som flere ganger har kritisert det hun opplever som en liberalisering av kirken.

– Dette er svært alvorlige ting vi må diskutere og drøfte nå, ikke håndtere med å ha is i magen. Vi bør alle være bekymret over utviklingen vi ser. Dette er alvorlig. Liberaliseringen er effektiv og arbeider i kirken hver dag og liberaliseringen har skapt en rekordtrang folkekirke, sier Egebakken.

I tillegg til å være medlem av Stavanger bispedømmeråd er Egebakken også styremedlem i den kirkepolitiske organisasjonen Frimodig kirke, som ble opprettet i kjølvannet av vedtaket om likekjønnnet vigsel. I begge posisjonene har Egebakken markert seg som en konservativ stemme.

– Vi er ikke en konservativ kirke lenger

I spørsmålet om hvorvidt DNK er blitt for liberal, forsøkte Hegstad å betrygge kritikere med å påpeke at kirkehistorien viser en kirke som alltid har vekslet mellom å gå i ulike retninger.

– Hvis man virkelig vil se etter liberal teologi, som noen er redd for, kan man jo gå til 1700-tallets opplysningsfilosofi, hvor det var Gud og fornuften som var tingen, eller til liberal-teologien på 20-tallet, sa Hegstad i TVL-intervjuet.

Kirkerådslederen mener også at DNK «hvis man ser det store og hele rent teologisk, er relativt konservativ hvis vi ser på det store kirkelandskapet».

Dét kjenner Egebakken seg ikke igjen i.

– Hegstad har her professorkompetanse. Det er dermed ikke overraskende at han ser ting i diverse historiske perspektiv eller trekker disse lange linjene. Jeg mener likevel vi ikke kommer fra at liberaliseringen i DNK de siste årene kun har ført til splittelse, lavere medlemstall og mer krevende fellesskap. Vi er ikke en konservativ kirke lenger etter den kraftige liberaliseringen vi har sett på flere områder i kirken de siste årene.

Se svaret fra Hegstad lenger ned i denne saken.

TILSTEDE: Therese Egebakken (midten) var tilstede under Kirkemøtet 2024, der Harald Hegstad ble valgt til ny kirkerådsleder. (Erlend Berge)

Mener DNK mister konservative medlemmer

Egebakken ramser opp hva hun legger i at kirken er blitt for liberal:

– DNK i dag arrangerer kjønnsbyttegudstjenester, roper høyt for og i Pride, som kun virker splittende, sier hun.

Hun viser også til at Den norske kirke godtar «dragshow i kirkerom», og mener kirken gjør lite eller ingenting for at ansatte, kirkegjengere og frivillige som er konservative skal kjenne seg hjemme i Den norske kirke landet rundt. Hun mener også at det har blitt vanskeligere kår for kvinneprestmotstandere og viser til at biskoper som tilsettes er liberale.

Vi mister konservative medlemmer og aktive kirkegjengere fordi vi er mer opptatte av å være politisk korrekte enn å våge å stå for sannheten — Therese Egebakken, medlem i Stavanger bispedømme og styremedlem i Frimodig kirke

Egebakken har tidligere ropt varsku her om at unge konservative opplever seg alene i DNK. I 2021 opprettet hun, sammen med Jon Olav Meling Kvamsøe og Håkon Kolstad Varhaug, Facebook-gruppen Unge konservative i Den norske kirke – et nettverk laget for å gi støtte og inspirasjon for likesinnede, unge, verdipolitisk og teologisk konservative i kirken.

– Vi mister konservative medlemmer og aktive kirkegjengere fordi vi er mer opptatte av å være politisk korrekte enn å våge å stå for sannheten. Som for eksempel å uttale at det finnes to kjønn, at det er umulig å bytte kjønn og at ekteskapet er ment for mann og kvinne. Jeg er bekymret over utviklingen i DNK. På få år har vi blitt superliberale og politisk korrekte.

Stemt frem av konservative

Da Hegstad tidligere denne måneden ble valgt til ny leder i Kirkerådet, skjedde det på bekostning av motkandidat Gard Realf Sandaker-Nielsen, som leder den kirkepolitiske listen Åpen folkekirke (Åf). Deres viktigste saker har lenge handlet om LHBT+-personers plass i kirken.

Etter avstemningen ble det klart at medlemmene til både Frimodig kirke, som Egebakken representerer, og Bønnelista, hadde stemt på Hegstad, og slik sett sikret ham seieren. Begge de kirkepolitiske listene har en konservativ profil.

Hegstad selv representerte Nominasjonskomiteens liste, som ikke er et kirkeparti som de øvrige listene, men består av kandidater valgt av lokale nominasjonskomiteer.

– Vi mener han er mer samlende, sa Bønnelistas Magne Hersvik til Vårt Land, da han avslørte at Bønnelistas medlemmer hadde blitt enige i forkant om å stemme på Hegstad.

SVARER: «At Den norske kirke er en bred folkekirke, betyr ikke at det ikke er rom for diskusjon eller uenighet, snarere tvert imot. Som kirkerådsleder vil jeg arbeide for at det er rom både for Egebakken og hennes meningsfeller, og for dem som er uenige med henne», sier kirkerådsleder Harald Hegstad. (Skjermdump TVL)

Hegstad: Ikke et resultat av politisk korrekthet

Hegstad har blitt forelagt kritikken som Egebakken kommer med.

«Jeg er uenig i at det er «superliberalt» å åpne opp for forpliktende samliv mellom to av samme kjønn som elsker hverandre. Når mange i kirken har endret oppfatning i dette spørsmålet, er det ikke fordi man vil være «politisk korrekt», men fordi det er uttrykk for en ærlig og bibelsk begrunnet overbevisning», skriver Hegstad i en e-post til Vårt Land.

Jeg mener det er uheldig å bruke uenighet om enkelte samlivsetiske spørsmål som målestokk på «konservativt» og «liberalt» — Harald Hegstad, nyvalgt kirkerådsleder

Hegstad var tidligere imot likekjønnet ekteskap, men i dag deler han flertallets syn i ekteskapsspørsmålet. Han har også tatt til orde for å inkludere transpersoner og ikke-binære bedre i kirken.

«Jeg mener det er uheldig å bruke uenighet om enkelte samlivsetiske spørsmål som målestokk på «konservativt» og «liberalt». Tradisjonelt har dette primært handlet om dogmatiske spørsmål, for eksempel troen på at Jesus er Guds sønn og at han stod opp fra de døde. I slike spørsmål opplever jeg Den norske kirke i dag som relativt entydig», skriver Hegstad videre.