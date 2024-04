Harald Hegstad, snakker om bispeutnevnelser og Den norske kirkes to samlivssyn, i et større intervju som sendes på TVL, fredag kveld.

Han tar til orde for å endre måten biskoper utnevnes i dag.

– Jeg har lenge ment at vi bør få en ren bispevalg-ordning, slik man har i de andre nordiske landene. At den som faktisk får mer enn 50 prosent av stemmene blir biskop, uten at Kirkerådet skal inn og overprøve eller vurdere det i ettertid, sier Hegstad i TVL-intervjuet.

– Det tror jeg vil skape en større legitimitet for den som blir valgt også, og ovenfor prosessen. Og da vet man at «minst 50 prosent har stemt på meg», sier Hegstad.

I dag utnevnes biskopen ved at flere instanser i kirken først sier sin mening om hvem de ønsker seg. Deretter er det medlemmene av Kirkerådet som får siste ord i prosessen med å velge biskop. Diskusjonene og avstemningen pågår bak lukkede dører.

Det jeg håper, og arbeider for, er at den bispetilsettingen vi skal ha nå i Oslo, blir den siste som Kirkerådet gjennomfører — Harald Hegstad, nyvalgt Kirkerådsleder

Prosessen med å finne Oslo-biskop Kari Veitebergs arvtaker pågår i disse dager. 49 navn er foreslått til ny Oslo-biskop.

Viser til Danmark

Hegstad nevner at det i Danmark er «ganske heftige valgkamper» dersom man ønsker å bli biskop.

– Jeg tror ikke vi er der helt ennå. Jeg tror det er en litt annen kultur for det i Danmark, sier Hegstad, og legger til:

– Den norske beskjedenheten er nok litt mer utpreget enn den danske.

Fortsatt to syn på likekjønnet samliv?

Den nyvalgte kirkerådslederen forsikrer at det skal være lov å ha to syn på likekjønnet samliv.

Alf Gjøsund, programleder i Synspunkt på TVL.

På spørsmål fra programleder Alf Gjøsund om at mange mener at Den norske kirke ikke kan holde seg med to syn på likekjønnet vigsel i lengden, slår han fast:

– Det kan man så lenge det er mennesker, og betydelige grupper av mennesker, som har de to synene. Så må vi det, eller så vil det bety at vi utelukker en viktig del av vår medlemsmasse og aktive medlemmer.

– Utviklingen her skal ikke gå med at det sitter noen på toppen og sier at «nå kan vi ikke lenger akseptere den oppfatningen».

Hegstad viser til at diskusjonen og utviklingen om to samlivssyn også pågår i andre kirkelige sammenhenger, og trekker fram Frikirken spesifikt.

– Og jeg tenker at den utviklingen vil fortsette i Den norske kirke. Det kan gå i ulike retninger, så det er ikke noe vi kan forskuttere, men så lenge det er to syn som lever i Den norske kirke, så vil vi arbeide for at det skal være rom for det også, sier Hegstad.

– Du er såpass liberal at du ønsker at det også skal være rom for de som er uenige med deg, spør Gjøsund.

– Ja, det er det som handler om demokrati, er det ikke?, avslutter Hegstad.