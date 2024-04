Bønnehuset International House of Prayer i Kansas City (IHOPKC) har de siste seks månedene vært i hardt vær etter at grunnlegger Mike Bickle ble anklaget for seksuelt misbruk.

Anklagene handlet om seksuelle tilnærmelser av flere kvinner over flere tiår. Han ble også anklaget for å bruke sin rolle som åndelig leder for å manipulere kvinnene.

Organisasjonen han grunnla har siden 1999 drevet døgnkontinuerlig bønn med hjelp av rundt 2000 medarbeidere og frivillige. Bønnehuset har blitt kringkastet verden rundt, både via internett og gjennom kristen-TV.

Nå bekrefter organisasjonen at de vil avvikle store deler av driften i organisasjonen, deriblant den tilknyttede bibelskolen IHOPU og menigheten Forerunner Church, og bare fokusere på «24/7-bønnehuset og bønn for Israel». Det kommer frem i en uttalelse fra styret denne uken.

KANSAS CITY: Bønnehuset i Kansas City, Missouri, har hatt et kontinuerlig bønnemøte siden 1999. (Herman Frantzen)

Lekket opptak viser store økonomiske tap

Pressemeldingen kommer kort tid etter at et lekket opptak fra et internt møte i bibelskolen ble omtalt i flere amerikanske medier. Der ble det lagt frem planer om å stenge organisasjonen og starte bønnehuset som en ny organisasjon, og antydet at det gjøres for å unngå søksmål mot organisasjonen fra dem som anklager Bickle for overgrep.

IHOPKC avviste overfor The Christian Post at de planlegger å stenge dørene, men opplyser at de vil restrukturere organisasjonen.

I det lekkede opptaket kommer det frem at organisasjonen taper 500.000 dollar (5,5 millioner norske kroner) hver måned på grunn av bortfall av gaveinntekter. Organisasjonen har imidlertid ikke bekreftet dette tallet.

Styret bedyrer i pressemeldingen at avviklingen ikke bare skjer som et resultat av krisen som følge av anklagene mot organisasjonens grunnlegger. Det skal også være et resultat av et mangeårig behov for omstrukturering.

– De økonomiske og personalmessige tapene har ikke vært uten konsekvenser, men de er bare en del av de dypere problemene som vi må adressere for å fortsette bønnen dag og natt for fremtidige generasjoner, heter det i uttalelsen.

Anklaget for misbruk og manipulasjon

Det var i oktober i fjor at Mike Bickle (69) ble anklaget for en rekke tilfeller av seksuelt misbruk. Anklagene ble først fremmet av flere tidligere styremedlemmer av organisasjonen.

Bickle er kjent internasjonalt som forkynner og som en pådriver for opprettelse av bønnehus over hele verden. En av bøkene hans, «Vokse i bønn», er også oversatt til norsk.

IHOPKC satte i gang gransking av anklagene, og brøt permanent med Bickle i januar i år etter resultatene av den innledende granskingen var klare.

Bickle har avvist anklagene om seksuelt misbruk, men har innrømmet tilfeller av «synd og umoralsk oppførsel».

Flere andre toppledere har også forlatt organisasjonen i kjølvannet av anklagene.

Skal ha innledet forhold til 14-åring

Saken tok en ny vending i mars i år, da en kvinne sto frem i avisen Kansas City Star. Hun fortalte at hun skal ha blitt seksuelt utnyttet av Bickle helt fra 14 års alder.

Bickle skal ha innledet et forhold til 14-åringen mens han var hennes pastor på 80-tallet. Bickle, som da var 42 år og hadde både kone og barn, skal ha tilnærmet seg henne seksuelt ved flere anledninger.

I etterkant av avsløringen uttrykte lederskapet i IHOPKC at de tror på hennes historie, og fordømte Bickles handlinger. De erkjente samtidig at organisasjonen ikke tok anklagene som kom frem i oktober i fjor på tilstrekkelig alvor.

Bickle har ikke svart om anklagene fra kvinnen til avisen.

I kjølvannet av anklagene mot Bickle har flere kvinner også stått frem med anklager om seksuell trakassering rettet mot forkynneren Bob Hartley, som foruten å ha vært tilknyttet IHOPKC også har vært taler på det norske sommerstevnet Oase. Norske Ruth Iren Holand var kjæreste med Hartley, og forteller denne uken til Vårt Land at hun opplevde seg manipulert av ham.