Oase-ledelsen vil gå i seg selv etter at Ruth Iren fortalte sin historie

– Det er viktig for oss i Oase å lære av dette og spørre oss selv: Kunne vi sett dette tidligere? Var det tegn som vi overså? Lot vi oss blende?

Det skriver Mette Boye, styreleder i Oase, på den kristne bevegelsens Facebook-side.

Hun takker Bob Hartleys eks-kjæreste, Ruth Iren Holand, for å stå fram med sin historie. Til Vårt Land forteller Holand om det hun opplevde som manipulasjon og aggressiv oppførsel fra mannen som var en profilert kristenleder i USA, og som ble invitert til Oases sommerstevner i 2008 og 2009.

Hartley kom med det mange kalte profetier om Norges framtid, og Oase fikk mye kritikk i etterkant, noe som ble omtalt blant annet i Vårt Land. I nyere tid har flere kvinner stått fram med historier om seksuell trakassering fra Hartley. Selv avviser han anklagene.

Boye inviterer i Facebook-posten andre som eventuelt har vonde og vanskelige opplevelser til å fortelle om det.

Mette Boye STYRELEDER: Mette Boye i stiftelsen Oase. (Ruth Einervoll Nilsen)

– Vi vil møte deg, og lytte til din historie, skriver hun.

Til Vårt Land skriver Boye i en tekstmelding at det er viktig for Oase å gå i seg selv for å lære, og ta vare på mennesker som sitter med vonde og vanskelige opplevelser. Hun understreker at Oase ikke har hatt kontakt med Hartley siden han var en av talerne deres.

Er overrasket

Einar Ekerhovd var daglig leder da Bob Hartley ble invitert til Oase for over 15 år siden. Han forteller at det som har kommet fram om Bob Hartley den siste tiden, er overraskende.

– Da han var her i 2008 og 2009 så hadde vi ingen grunn til å tro at det var noe manipulerende eller falskt ved ham.

OMSTRIDT: Under Oase-stevnet i 2008, kom amerikanske Bob Hartley med en rekke «profetier» om enkeltmennesker og om Norges framtid. Nå er han anklaget for seksuell trakassering av en rekke kvinner. Her sammen med tolk Asbjørn Simonnes. (Erlend Berge/Avisen Vårt Land)

– Styreleder Mette Boye spør i sin Facebook-post om Oase-ledelsen burde sett det tidligere. Hva tenker du?

– Det var vanskelig å se når vi stod midt i det. Det var ikke lett å gjennomskue hva slags type han var ut fra det han bidro med i sin tjeneste. I etterkant har det kommet fram ting som gjør at hele hans tjeneste må sees i et annet lys.

Han legger til:

– Det er viktig å skille på personen og på tjenesten man gjør.

– Men hvordan man oppfører seg, påvirker jo også tilliten mennesker har til den tjenesten man gjør?

– Ja. Han har ikke vist seg tilliten verdig, og nå er han ute av tjenesten. Det har skjedd også med andre i lederposisjoner.

– Er blitt til velsignelse

Ekerhovd mener Gud utruster mennesker som kan utføre store tjenester, og påpeker at det er mulig å bygge opp en stor og viktig tjeneste selv om man har personlighetstrekk som oppleves krevende for andre.

– Bob Hartleys tjeneste er blitt til velsignelse for mange mennesker, men personlig så hadde han brister som gjør at han ikke kan bli stående. David i Det gamle testamente var av samme typen. Jeg forsvarer ikke David sine handlinger, men jeg ser at han var en stor leder.

INVITERTE TALER: Oase-leder Einar Ekerhovd, her i forkant av Oase-stevnet i 2008 hvor Hartley talte. (Erlend Berge/Avisen Vårt Land)

Han vil ikke underkjenne det gode han mener Hartleys tjeneste har bidratt til. Han påpeker samtidig at dersom det som nå er kjent om kristenlederens oppførsel var kjent i 2008, så ville han ikke blitt invitert til Oase.

På spørsmål om han mener Oase-ledelsen bør beklage at Hartley ble invitert, svarer han:

– Det er beklagelig at Bob Hartley var en sånn person som han er. Også i sin profetiske tjeneste kunne han være manipulerende og falsk. Det er å beklage, og jeg er lei meg for at vi ikke så dette. Samtidig har det vokst frem gode frukter av hans tjeneste. Gud er god og har gjennom hele historien brukt skrøpelige mennesker.

Også Trond Løberg satt i Oase-ledelsen da Hartley talte i 2008. Han er i dag nestleder i bevegelsen. Han sier til Vårt Land at han støtter Holand.

«Vi i Oase ønsker fullt ut å støtte henne og er lei oss for det hun og andre (forhåpentligvis ikke i Norge) har vært utsatt for», skriver han i en tekstmelding til Vårt Land.