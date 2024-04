Metodistmenighet åpner for overgang – bekrefter kontakt med tre andre kirkesamfunn

Over lengre tid har Metodistkirken i Norge signalisert at de ønsker at homofile og lesbiske skal kunne vies til ektepar og ordineres til prester.

I fjor valgte Hvittingfoss menighet å forlate kirkesamfunnet med nettopp dette som hovedgrunn.

Nå kan Metodistkirken i Hammerfest følge etter. Ifølge Dagen skal de snart stemme over om de skal forlate trossamfunnet.

Pastoren i menigheten, Jan-Erik Fjukstad Hansen, forteller at han opplever forsamlingen som teologisk tradisjonelle.

– Først og fremst ønsker menigheten å fortsette på det metodistiske grunnlaget. Vi er opptatt av å finne en vei videre sammen, sier han.

Flere alternativer

Nylig ble det kjent at Hvittingfoss menighet ønsker å gå over til Pinsebevegelsen. Avgjørelsen ble tatt på et menighetsmøte i begynnelsen av april. Omtrent 80 prosent stemte for å tre inn i pinsevennenes rekker, skrev Dagen.

– Jeg tror det er relativt unikt at en metodistmenighet går til Pinsebevegelsen, sa metodistpastor i Hvittingfoss, Andreas Kjernald.

Å tilslutte seg Pinsebevelsen kan bli aktuelt også for Metodistkirken i Hammerfest

– Vi har hatt kontakt med flere alternativer. Misjonskirken, Frikirken og Pinsebevegelsen, sier Fjukstad Hansen til avisen.

Delte i spørsmålet

Vårt Land har tidligere skrevet om at Metodistkirken i Norge i lengre tid har ønsket at det skal bli mulig å vie to av samme kjønn til ektepar. Kirken ønsker også å ordinere homofile og lesbiske prester.

Dette vedtok den norske Årskonferansen i 2019. Vedtaket kommer etter mange års diskusjon innad i United Methodist Church (UMC), kirkesamfunnet hvor den norske Metodistkirken er medlem.

Men også internt i Metodistkirken i Norge er det delte menigheter om spørsmålene om ekteskap for og ordinasjon av homofile. Derfor har menigheter her hjemme ønsket å la medlemmene sine ta stilling til om de skal bli i Metodistkirken i Norge eller ei.

I september i fjor vedtok Centralkirken i Bergen å bli i Metodistkirken Norge med 53 mot 42 stemmer.

Internasjonalt peker pilene i retning av en splittelse i United Methodist Church (UMC), skrev Vårt Land i vår. Det er det største metodistiske kirkesamfunnet i verden.

Årsaken er den samme uenigheten om hvorvidt homofile skal få gifte seg og/eller bli pastorer i det protestantiske kirkesamfunnet. Lovgivningen innenfor UMC forbyr ekteskap mellom likekjønnede person, og homofile personer kan heller ikke ordineres.

---

Metodistkirken i Norge

Protestantisk kirkesamfunn som hører til den internasjonale metodistkirken United Methodist Church.

46 menigheter og i overkant av 11.000 medlemmer.

Praktiserer barnedåp.

Har en avtale med Den norske kirke om gjensidig anerkjenning av hverandres dåp, nattverd og embete.

Kilde: metodistkirken.no, snl.no

---