Første menighet har vedtatt å forlate Metodistkirken i Norge

Hvittingfoss menighet har vedtatt å forlate Metodistkirken i Norge. Det ble klart på en menighetskonferanse onsdag kveld.

Avgjørelsen falt i en avstemning blant stemmeberettigede medlemmer onsdag kveld. To tredjedels flertall trengs for å melde seg ut av Metodistkirken.

Da stemmene var talt opp på den såkalte menighetskonferansen, viste resultatet at 18 hadde stemt for å forlate kirkesamfunnet. To stemte for å bli, én blank.

«Det betyr at menigheten har bestemt seg for å starte en prosess for å forlate Metodistkirken», skriver Metodistkirken i Hvittingfoss på sin Facebook-side.

Hvittingfoss menighet er den første som vedtar å forlate Metodistkirken i Norge.

Bakteppet for avstemningen strekker seg langt utenfor den lille menigheten i Kongsberg i Buskerud og Norges grenser.

For teologiske spørsmål om vielse av likekjønnede par, samt ordinasjon av homofile og lesbiske, har skapt uro i Metodistkirken både internasjonalt og i Norge.

Handler om samliv og ordinasjon av homofile

Vårt Land har tidligere skrevet om at Metodistkirken i Norge i lengre tid har ønsket at det skal bli mulig å vie to av samme kjønn til ektepar. Kirken ønsker også å ordinere homofile og lesbiske prester.

Dette vedtok den norske Årskonferansen i 2019. Vedtaket kommer etter mange års diskusjon innad i United Methodist Church (UMC), kirkesamfunnet hvor den norske Metodistkirken er medlem.

Men også internt i Metodistkirken i Norge er det delte menigheter om spørsmålene om ekteskap for og ordinasjon av homofile. Derfor har menigheter her hjemme ønsket å la medlemmene sine ta stilling til om de skal bli i Metodistkirken i Norge eller ei.

– Alle menigheter må gjøre en vurdering i denne saken, og Hvittingfoss har bestemt at vi skal ha en menighetskonferanse, sa pastor Andreas Kjernald til Vårt Land tidligere denne måneden.

– Menigheten har det åndelig sett bra, men er preget av situasjonen. De ønsker nok å komme videre, utdypet han.

I september vedtok også den store Centralkirken i Bergen å bli i Metodistkirken Norge med 53 mot 42 stemmer.

Kan gå mot splittelse internasjonalt

Internasjonalt peker pilene i retning av en splittelse i United Methodist Church (UMC), skrev Vårt Land i vår. Det er det største metodistiske kirkesamfunnet i verden.

Årsaken er den samme uenigheten om hvorvidt homofile skal få gifte seg og/eller bli pastorer i det protestantiske kirkesamfunnet. Lovgivningen innenfor UMC forbyr ekteskap mellom likekjønnede person, og homofile personer kan heller ikke ordineres.

Også i USA skaper spørsmålet splid. Der fikk mer enn 6.000 menigheter – en femtedel av alle amerikanske menigheter i UMC – tillatelse til å forlatte kirkesamfunnet, meldte AP i sommer.

Ifølge nyhetsbyrået skal det være snakk om menigheter med et konservativt syn, var kritiske til at søstermenigheter trosset kirkesamfunnets nei til å vie og ordinere homofile.

---

Metodistkirken i Norge

Protestantisk kirkesamfunn som hører til den internasjonale metodistkirken United Methodist Church

46 menigheter og i overkant av 11.000 medlemmer

Praktiserer barnedåp

Har en avtale med Den norske kirke om gjensidig anerkjenning av hverandres dåp, nattverd og embete

Kilde: metodistkirken.no, snl.no

---