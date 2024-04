– Gud er ikke nærmere i kirken enn i skiheisen, sier Camilla Osnes og ler.

Hun er sokneprest i Hemsedal menighet, og tilbrakte lørdagen sin på å gjøre noe litt utenom det vanlige: Hun forrettet 14 vielser på fem timer – midt i alpinbakken i Hemsedal.

Osnes forteller til Vårt Land at det var et bredt spekter av ulike par som valgte å gifte seg med ski på beina i snødekte omgivelser og blå himmel denne aprildagen:

PREST: Camilla Osnes er sokneprest, og hadde ansvar for å forrette vielsene i alpinbakken i Hemsedal lørdag. Selv står hun på snowboard. (Kalle Häggerlund)

– Noen av dem hadde tilknytning til Hemsedal gjennom å ha feriert her, andre var folk som er glad i friluftsliv og som ønsket seg et enkelt bryllup i det fri. I tillegg var det noen lokale fra Hallingdal, samt noe svensker som kanskje har vært sesongarbeidere.

De 14 parene hadde alle fått et vielsestidspunkt på forhånd:

– De fikk omtrent 20 minutter hver, jevnt fordelt utover dagen. Det høres jo litt komisk ut å kalle det samlebånd, men vi kan trygt si at det ble en intens dag.

For å få tid til alle vielsene, valgte Osnes å blant annet korte ned på liturgien og musikkinnslagene:

– Men alt var innenfor det jeg som prest kan og har lov til. I vielsene ble det rom for både noe musikk, i tillegg til tale, tekstlesning og selve ekteskapsinngåelsen, naturligvis.

Gud er ikke nærmere i kirken enn i skiheisen — Camilla Osnes, prest

22 sekundmeter

Menigheten, i samarbeid med turistkontoret i Hemsedal og eieren av skibakken, planla opprinnelig å holde vielsene på toppen av Tinden, øverst i alpinbakken i Hemsedal.

Det satte imidlertid naturen selv en stopper for:

– Med vindkast på 22 meter i sekundet ble det umulig å ha det på toppen. Derfor flyttet vi det ned til toppen av stolheisen kalt Hollvin Expressen, litt lenger ned i alpinbakken.

– Naturen kan også brukes som katedral

Kollegaene i Hemsedal menighet har lekt med tanken om å arrangere ski-vielser i flere år, forteller Osnes:

– Det begynte som en morsom idé som dukket opp for noen år siden da Den norske kirke begynte med drop-in-bryllup. Så i fjor sommer bestemte vi oss for å gjøre alvor ut av ideen.

Tilbakemeldingene etter historiens første drop-in-bryllup på ski, har vært over all forventning, synes Osnes.

NØYE PLANLAGT: Sokneprest i Hemsedal, Camilla Osnes, ledet drop-in-bryllupene i alpinbakken. Hun forteller at det ligger mye planlegging bak en slik dag. (Katarina Wälhås)

– Vi opplever at det er veldig mye takknemlighet. Folk sier at de har fått akkurat det bryllupet de ønsket seg.

– Hva slags motivasjon har folk for et slikt bryllup?

– Det er gjerne mange som har tenkt lenge på å gifte seg, men som av ulike grunner ikke har fått det til. Det kan være økonomiske grunner, barn, sykdom, eller andre ting. Når det da dukker opp en slik mulighet, virker det som om flere tenker at det er midt i blinken.

Osnes trekker frem at en vielse med enkle kår – i naturen, ribbet for kirkerommets vegger og tak – er noe flere ønsker seg:

– Mange setter pris på det enkle, og gleder seg over naturen og skaperverket. Vi tar det på alvor ved å tilrettelegge for vielser utendørs. Vi ser at naturen også kan brukes som katedral.

Hemsedal kommune har i overkant av 2500 fastboende, men innbyggertallet eksploderer når vinteren melder sin ankomst.

UTSTYRT: Den enkleste måten å ankomme vielsene på lørdag, var å spenne på seg slalomski og ta stolheisen opp. Mange benyttet også den nasjonalromantiske anledningen til å finne frem bunaden. (Kalle Häggerlund)

Alpinbakker, langrennsløyper og afterski lokker hele Norge til den lille bygda nord i Hallingdal i Buskerud.

Det merkes – også på menighetskontoret:

– Det er jo mange etterspørsler som går på å gifte seg i Hemsedal. Men det er bare meg som er prest, og jeg kan ikke bruke hver lørdag på vielser. Slikt sett er drop-in-bryllup et godt tiltak for å møte de store behovene som er der ute, sier sokneprest Osnes.

Og ikke alle turister er like beskjedne i sine forespørsler til presten:

– Folk har spurt om ikke jeg kan bli med dem opp på Skogshorn (1728 m.o.h., red.anm.) og vie dem der. Det er en tre timers tur opp, og det kan fort bli fire årstider på én og samme tur. Men får man slått sammen flere vielser på en gang, blir det mindre utfordrende.

– Opplever du at folk tar vielsen på alvor, til tross for at drop-in-bryllup er en raskere vei til målet om ekteskap?

– Så absolutt. Man kan spøke med at det er litt «Las Vegas-tendenser» ved å gjennomføre vielser så kjapt, men realiteten er at mange setter stor pris på det. Noen syntes det ble drømmebryllupet, nettopp fordi det var så enkelt og unikt.

– Det tyder på at vi har truffet en lengsel mange har hatt.

Drop-in-bryllup i Den norske kirke

En enkel og kort vielsesseremoni, som regel i en kirke.

Det kreves ingen påmelding, men paret må selv ha med prøvingsattest og forlovererklæring fra Skatteetatens sider.

Det er gratis hvis man gifter seg i kirken der man bor, dersom minst én i paret er medlem i Den norske kirke.

Flere kirker arrangerer drop-in-bryllup på Valentinsdagen 14. februar.

Kilde: Den norske kirke.

