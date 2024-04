– Saken krever at vi trenger litt tid internt. Det er også naturlig at den kommer på bordet til hovedstyret som møtes i slutten av neste uke, sier Gunnar Bråthen, generalsekretær i Misjonssambandet (NLM) til Vårt Land.

Et leserinnlegg på nettsiden til NLM-organet Utsyn skapte flere reaksjoner i helgen. I innlegget gikk informasjonsleder i NLM, Espen Ottosen, ut mot Øystein Stene som er aktuell med podkasten «Misjonærbarna». Ottosen mener Stene gir «en feilaktig fremstilling av Misjonssambandets prosedyre under rettssaken i Stavanger».

Søndag ble Ottosen bedt av generalsekretæren om å fjerne innlegget fra nettsiden. Til Vårt Land har Ottosen sagt at han fortsatt står for innholdet i innlegget, men at han burde ha klarert det bedre med ledelsen før publisering.

Bråthen varslet på mandag at organisasjonen kommer til å ta «noen interne runder» om hvordan de kommuniserer utad.

Generalsekretæren tror utspill fra Ottosen på Utsyn, hvor informasjonslederen også er redaktør, vil være vanskelig å skille fra organisasjonens meninger.

Nå skal altså saken til orientering i hovedstyret.

– Er det Ottosens framtid som informasjonsleder som blir tema?

– Det er saken i sin helhet, sier Bråthen, uten å utdype dette nærmere.

Videre påpeker han at de fram mot det aktuelle møtet i hovedstyret «har tiden til interne runder».

HOVEDSTYRET: Neste uke blir det omdiskuterte innlegget til Espen Ottosen tema når hovedstyret i Misjonssambandet møtes.

Tapte rettssak, fikk oppreisning

Rettssaken Ottosen siktet til i det nå slettede innlegget, fant sted for elleve år siden i Stavanger tingrett. En kvinne fra Stavanger hadde gått til søksmål mot NLM og Frikirken, og ville med dette at organisasjonene skulle gjøres erstatningsansvarlige for overgrep, omsorgssvikt og måten de håndterte overgrepet på da hun på 80-tallet var elev på misjonens internatskole i Taiwan, skrev Vårt Land den gang.

Rettssaken i Stavanger tingrett endte imidlertid med full frifinnelse til organisasjonene.

Nylig kom NLM-ledelsen med en offentlig beklagelse og oppreisning til vedkommende.

TIL ORIENTERING: Generalsekretær Gunnar Bråthen tror utspill fra Espen Ottosen på Utsyn, hvor informasjonslederen også er redaktør, vil være vanskelig å skille fra organisasjonens meninger. Nå skal saken til orientering i hovedstyret. (Matilde Solsvik)

– NLMs «Kjerkol-sak»

Etter at innlegget til Ottosen ble publisert på Utsyn, gikk det varmt i det tilhørende kommentarfeltet på Facebook. Flere mente tidspunktet for innlegget var upassende og reagerte på at Ottosen var avsender. Enkelte lurte også på hvordan organisasjonens nylige beklagelse til det tidligere misjonærbarnet kan oppfattes troverdig med informasjonslederens utspill.

I kommentarfeltet tok enkelte til ordet for at Ottosen måtte gå av. NLM-veteran Hans Aage Gravaas er blant dem som mener dette.

– Jeg oppfatter dette som NLMs «Kjerkol-sak». Det er et punkt hvor ledelsen må sette strek, selv om en ansatt, blottet for selvkritikk, fortsatt ønsker å bite seg fast, sa Gravaas til Vårt Land på mandag.

DIALOG: De siste månedene har NLM-ledelsen hatt tett dialog med Sendt bort. Det en en nyopprettet støttegruppe for misjonærbarn tilknyttet Misjonssambandet. F.v.: Jarle Naustvik, Målfrid Ljønes Kvålo og Anne Marit Naustvik. (Erlend Berge)

«Feilaktig og urettferdig»

De siste månedene har NLM-ledelsen hatt tett dialog med Sendt bort. Det en nyopprettet støttegruppe for misjonærbarn tilknyttet Misjonssambandet. Målet deres er å bidra til at de skal bli hørt, tatt på alvor, og få en verdig og rettferdig oppreisning.

I leserinnlegget presiserte Ottosen at utspillet hans ikke må forstås som en kommentar til de siste måneders dialog med støttegruppen Sendt bort eller beklagelsen og oppreisningen til det tidligere misjonærbarnet.

«Jeg skriver fordi jeg er eneste ansatt ved hovedkontoret i dag som var involvert i rettssaken for over ti år siden. Jeg kjenner et ansvar for å korrigere og nyansere viktig informasjon om rettssaken for over ti år siden jeg oppfatter at bildet som er skapt i offentligheten – blant annet gjennom podkasten ‘Misjonærbarna’ – både er feilaktig og urettferdig», skrev han.

Til Vårt Land har generalsekretær Gunnar Bråthen uttalt at utspillet til Ottosen på utsyn har gjort prosessen i misjonærbarnsaken vanskelig.

– Det er en del enkeltpersoner som har gitt beskjed om at innlegget fra Espen har vært problematisk, sa han til avisen på mandag.

