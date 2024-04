Saken oppdateres.

Harald Hegstad er ny kirkerådsleder i Den norske kirke.

Til stående applaus ble resultatet lest opp for Kirkemøtet i Trondheim fredag.

Hegstad fikk 60 stemmer. Motkandidat Gard Sandaker-Nielsen fikk 55.

– Tusen takk for tilliten, det kjennes overveldende, sier han fra talerstolen.

– Jeg vil være en leder for alle. De som stemt på meg og de som ikke har det. Denne veien skal vi gå sammen de neste fire årene, sier han.

Takket motstander

Til salens fulle oppmerksomhet takket Hegstad også Gard Sandaker-Nielsen.

– Det har vært en glede å få være kandidat sammen med deg. Det som særkjenner denne «valgkampen» er at jeg har notert meg at vi ikke har brukt et eneste negativt ord om hverandre.

– VI har sagt hva vi selv står for, og overlatt til velgerene å bestemme hva de vil støtte. Jeg ser fram til samarbeidet videre, sier han.

Hegstad er i dag professor i teologi ved MF vitenskapelig høyskole. Han har tidligere vært leder av Oslo bispedømmeråd.

Uavklart i forkant

I forkant har det vært knyttet stor spenning til hvem av de to kandidatene som ville bli kirkens øverste valgte leder.

En kartlegging utført av Vårt Land viste at kun én stemme skilte de to kandidatene før Kirkemøtet, forutsatt at alle delegatene stemte i samsvar med listen de representerer.

Mens Gard Sandaker Nielsen representerer den kirkepolitiske listen Åpen folkekirke, som fikk størst oppslutning i fjorårets kirkevalg, er Harald Hegstad valgt som representant for Nominasjonskomiteens liste.

---

Valg av kirkerådsleder

12. april velges ny leder av Kirkerådet i Den norske kirke (DNK), på Kirkemøtet i Trondheim

Kirkerådslederen er kirkens øverste valgte leder. Fram til nå har vervet tilhørt Kristin Gunleiksrud Raaum

To teologer har stått på valg til vervet: Gard Sandaker-Nielsen og Harald Hegstad

De representerer henholdsvis Åpen folkekirke og Nominasjonskomiteens liste

---

Kirkerådet er Kirkemøtets forberedende og iverksettende organ, og leder kirkens arbeid på nasjonalt nivå. Kirkemøtet, som er samlet i Trondheim fra 11. til 14. april, er det øverste representative organet i Den norske kirke.

Den nye kirkerådslederen overtar vervet etter Kristin Gunleiksrud Raaum. I fjor gjorde hun det kjent at hun ikke tar gjenvalg etter åtte år som kirkerådsleder.

– Jeg kan ikke fylle dine sko, sa Hegstad fra talerstolen, til latter fra salen.

Kristin Gunleiksrud Raaum har nemlig en fyldig skosamling.

– Eller, jeg kan fylle dem, men jeg tror ikke jeg har lyst til å gå i dem.

– Og så synes jeg det er passende i en kirkelig sammenheng å si: Husk på den nye kirkerådslederen når dere ber til Gud.