Nå velges ny kirkerådsleder

Saken oppdateres.

Stemmene er avgitt fredag like før klokken 11.40, og Kirkemøtet venter på at de skal telles opp.

– Jeg tror jeg har gode forutsetninger for å være en samlende leder, både for de jeg er enig med, og uenig med, sier kandidat Harald Hegstad fra talerstolen.

Fredag avgjør Kirkemøtet i Trondheim hvem som blir ny kirkerådsleder i Den norske kirke (DNK).

I forkant har det vært knyttet stor spenning til hvem av de to kandidatene som blir valgt av Kirkemøtets 117 medlemmer.

– Jeg stiller til valg fordi jeg tror jeg kan gjøre en ny jobb med å styrke kirkens plass i det norske samfunnet, sier Gard Sandaker-Nielsen i sin presentasjon.

Begge kandidatene la i sine taler vekt på arbeidet for å sikre en forutsigbar finansiering for kirken i årene fremover.

Hvem blir valgt?

Mens Gard Sandaker Nielsen representerer den kirkepolitiske listen Åpen folkekirke, som fikk størst oppslutning i fjorårets kirkevalg, er Harald Hegstad valgt som representant for Nominasjonskomiteens liste.

En kartlegging utført av Vårt Land viste at kun én stemme skilte de to kandidatene før Kirkemøtet, forutsatt at alle delegatene stemte i samsvar med listen de representerer.

---

Valg av kirkerådsleder

12. april velges ny leder av Kirkerådet i Den norske kirke (DNK), på Kirkemøtet i Trondheim

Kirkerådslederen er kirkens øverste valgte leder. Fram til nå har vervet tilhørt Kristin Gunleiksrud Raaum

To teologer står på valg til vervet: Gard Sandaker-Nielsen og Harald Hegstad

De representerer henholdsvis Åpen folkekirke og Nominasjonskomiteens liste

---

Kirkerådet er Kirkemøtets forberedende og iverksettende organ, og leder kirkens arbeid på nasjonalt nivå. Kirkemøtet, som er samlet i Trondheim fra 11. til 14. april, er det øverste representative organet i Den norske kirke.

Den nye kirkerådslederen overtar vervet etter Kristin Gunleiksrud Raaum. I fjor gjorde hun det kjent at hun ikke tar gjenvalg etter åtte år som kirkerådsleder.