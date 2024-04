Har hasteforhandla fram avtale om nytt kyrkjeråd, etter sterke reaksjonar

KYRKJEMØTET: Dei fire val-listene i Den norske kyrkja fekk krass kritikk for å ikkje inkludere samiske representantar i forhandlingar om nytt Kyrkjeråd. No har dei jobba intenst for eit nytt forslag.