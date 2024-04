Bibelselskapet innrømmer trykkfeil i omstridt vers

«Derfor overga Gud dem til vanærende lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut den naturlige omgang med det som overskrider naturen».

Slik foreslo Bibelselskapet at Romerne 1,26 skulle lyde.

Bibelselskapets styre snudde imidlertid i siste liten, og valgte å beholde den opprinnelige formuleringen som sier at dette er «mot naturen».

Nå viser det seg imidlertid at endringen likevel har blitt med i 11 av de totalt 34 utgavene av Bibel 2024. Det melder Dagen.

Menneskelig feil

Ifølge Bibelselskapet skyldes det hele en menneskelig feil.

– Årsaken er at de siste endringene av de klassiske tospaltede utgavene av Bibelen ble gjort manuelt. Og så ble dette ene verset glemt. Ansvaret ligger hos oss i forlaget, sier forlagssjef Arne Christian Konradsen til Dagen.

FORlAGSSJEF: Arne Christian Konradsen er forlagssjef i Bibelselskapet og Verbum forlag. (Tuva Skare)

Ifølge Konradsen skal feilen gjelde blant annet utgavene i skinn, tekstil og katolsk kanon. Utgavene med høyest opplag, deriblant Folkebibelen, skal ikke inneholde feilen.

– Utgavene som inneholder feil versjon er de som er trykket i små opplag, mens utgavene hvor det virkelig er store volum, er korrekte, sier Konradsen til avisen.

De håper å rette opp feilen i et nytt opptrykk senere i år, opplyser han.

Snudde i siste time

Den foreslåtte endringen av Romerne 1,26 ble kritisert av blant annet førstelektor i gresk Bjørn Helge Sandvei. I et innlegg i Vårt Land uttrykte han at ordet bør oversettes med mot eller i strid med naturen. Han stilte også spørsmål til hva overskrider naturen egentlig betyr på norsk.

Jorunn Økland, leder for oversettelsesutvalget, argumenterte for at ordet overskridelse brukes på norsk i juridisk forstand om å tre over en grense.

---

Dette endret Bibelselskapet

Romerne 1,26 lyder slik i 2011-oversettelsen:

«Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige».

I 2024-utgaven lyder verset slik:

«Derfor overga Gud dem til vanærende lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut den naturlige omgang med den unaturlige»

---

I desember 2022 valgte Bibelselskapets styre å reversere endringen.

– Det vi har diskutert nå i siste runde, er de sakene der vi har fått tilbakemeldinger som vi synes det er viktig å ta på alvor, sa generalsekretær Øyvind Haraldseid da nyheten ble kjent.

I en tidligere versjon av saken sto det at Bibelselskapet snudde om oversettelsen av Rom 1,26 i desember i fjor. Det riktige er at beslutningen ble gjort i desember 2022. Saken er oppdatert 11. april kl. 11:50.