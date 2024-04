Pinse-ekteparet Neteland er blitt foreldre

Søndag la både Karoline og Thomas Neteland, begge profilerte pinse-kjendiser, ut på Instagram at de har fått en liten datter.

Dagen meldte saken først.

«Stas og skummelt»

Instagram-innlegget til paret har mer enn 2700 likes i skrivende stund. Blant dem som kommenterer på innlegget, er en annen pinse-kjendis, Lisa Børud Gustavsen.

Til Dagen sier paret at de var usikre på om de skulle få barn, ettersom de føler at Gud kaller dem til et liv som de opplever ikke alltid er forenlig med familieliv.

Når datteren nå er her, er det adjektiver som «absurd», «stas» og «skummelt» som dukker opp, skriver Karoline Neteland til avisa.

Musikk, pastorliv og barn

Ekteparet skriver og synger lovsanger sammen. I mars havnet deres nyeste låt «Kong Jesus» på første plass på Spotify.

– Det virker som om den har truffet en nerve hos flere. Låten har ikke et subtilt budskap, men er rett fram på at Jesus skal regjere over alt, sa Thomas Neteland da til Vårt Land.

Han har vært kreativ pastor i pinsemenigheten Sentrumkirken i Sandnes, og har nylig begynt som kommunikasjonsleder i Pinsebevegelsen.