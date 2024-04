Styrelederen i Caritas trekker seg

Når årets årsmøte for stiftelsen Caritas Norge går av stabelen 15. juni skal det velges en ny styreleder. Nåværende styreleder Stian Berger Røsland er valgt til å sitte til 2025, men har nå bestemt seg for å gå av et år tidligere.

Valgkomiteen og resten av styret ble informert av Berger Røsland om avgjørelsen før jul.

– Det er for tidkrevende, sier Berger Røsland til Vårt Land.

Berger Røsland jobber til vanlig som advokat i advokatfirmaet Selmer.

– Å fase inn møtene og sidearbeidet i Caritas med jobben er blitt for omfattende. Nå har jeg gjort dette i tre år, så nå sa jeg til Caritas at de må finne en annen.

Berger Røsland sier at han ikke kjenner til at andre i styret skal trekke seg.

Caritas er Den katolske kirkes humanitære hjelpeorganisasjon, og en av verdens største humanitære aktører.

– Må prøve å gå litt videre

Berger Røsland ble valgt som styreleder i 2021. Før dette var han styreleder i Skiforeningen. Han hadde da tidligere vært byrådsleder i Oslo, for Høyre, fra 2009 til 2015.

– Dette er en sektor jeg hadde lite kjennskap til fra før. Det har vært interessant og lærerikt å bli kjent med en humanitær bistandsorganisasjon. Caritas er en organisasjon med mange gode engasjement i Norge og i verden. Særlig interessant har det vært å følge prosjektene knyttet til matsikkerhet og matproduksjon.

Caritas’ avtroppende styreleder sier det er givende med arbeid ved siden av jobben.

– Jeg synes det alltid er givende å ha et mindre arbeidsrelatert engasjement. Det er givende å ha noe annet. Men så må man liksom prøve å gå litt videre, sier Berger Røsland.

---

Dagens styre

Stian Berger Røsland (styreleder)

Katarina Pajchel (nestleder)

Styremedlemmer:

Ole Martin Stamnestrø

Arve Ofstad

Gunnar Markussen

Marta Bivand Erdal

---

Reaksjoner på sluttpakke

I forrige uke meldte Vårt Land at Martha Skretteberg, tidligere generalsekretær i Caritas Norge, får med seg mer enn 1,9 millioner kroner i sluttpakke. Sluttpakken, som ble inngått med styret Berger Røsland leder, har blitt kritisert i media. Nyheten om sluttpakken fikk også Oslo-biskop Bernt Eidsvig til å komme med en kunngjøring i palmesøndagsmessen hvor han forsikret katolikker om at ingen innsamlede midler har blitt brukt til å dekke sluttpakken.

– Hvordan har reaksjonene vært på den inngåtte sluttpakken?

– Det har vært noen reaksjoner på det. Det er som forventet, svarer Berger Røsland.

– Negative?

– Ja.

– Hadde avgjørelsen din om å gå av noe å gjøre med rundene som har vært i forbindelse med Skrettebergs sluttpakke?

– Det er en totalvurdering av tidsbruk og tiden utenfor arbeidslivet mitt. Totalt sett har jeg kommet fram til at nå har jeg gjort det jeg kan gjøre her.

På det kommende årsmøtet, 15.-16. juni på Mariaholm, står også «valg av styremedlemmer» på dagsorden. Det skal velges minst et nytt styremedlem. Det kan også skje at det skal velges enda et nytt medlem dersom et sittende medlem blir ny leder.

---

Valg av styre

Stiftelsen Caritas Norge ledes av et styre som velges av Caritas Norges rådsmøte etter innstilling fra valgkomiteen.

Styret består av en styreleder og fire styremedlemmer.

Ett av styrets medlemmer bør være katolsk geistlig.

Valgperioden er fire år, med mulighet for gjenvalg. Halvparten av styret er på valg hvert partallsår.

Styreleder velges særskilt hvert fjerde år. Sammenhengende funksjonstid i styret skal ikke overstige 12 år.

---