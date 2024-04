På Nydalen videregående skole i Oslo har de klubber for både strikking, sjakk og yoga i skoletiden. Men da Eilif Hynnekleiv (18) spurte rektor om å få låne et rom for kristent skolelag, fikk han tidligere i år nei, skrev nylig Vårt Land.

I sitt avslag viste rektor Linn-Siri Jensen til «tydelige instrukser fra byrådet» om at det ikke skal legges til rette for religiøse møter på skolene.

Til Vårt Land har rektor forklart at hun viste til retningslinjer fra Utdanningsetaten i Oslo, slik de kommer til uttrykk på Oslo-skolenes intranett – «Tavla»:

– Der står det at skolene ikke har plikt til å opprette egne bønnerom og at det er opp til skolen selv om den vil låne ut ledige rom, sa Jensen til avisen før påsken.

Nå uttaler skolebyråd i Oslo seg om saken. Vårt Land har spurt Julie Remen Midtgarden (H) hvordan de nevnte retningslinjene skal forstås, samt om man med dem som grunnlag kan avslå kristne skolelag.

Hun svarer:

– Dagens praksis innebærer at skolene kan låne ut ledige rom til slik aktivitet, så lenge aktiviteten er frivillig og initiert av elevene selv, skriver Midtgarden i en e-post til avisen.

ELEV: – Det oppleves både diskriminerende og trist, sier Eilif Hynnekleiv om avslaget fra rektor. (Privat)

«Ekstra mistenksomhet»

KrFs bystyrerepresentant i Oslo, Øyvind Håbrekke, er blant dem som har reagert på at det ikke åpnes for skolelag på Nydalen videregående skole. Han mener «det er tydelig at skoleledelsen ser på trosbasert virksomhet med ekstra mistenksomhet».

Håbrekke tror uansett at skolelags-nekt vil bli historie.

I oktober i fjor ble samarbeidsavtalen for det nye, borgerlige byrådet som skal styre Oslo de neste årene lagt frem. Høyre og Venstre skal styre, med støtte fra Frp og KrF.

I ett av de 36 punktene i avtalen, slås det fast at byrådet skal følge opp Bakkevig-utvalgets innstilling om forslag til tros- og livssynspolitikk for Oslo kommune.

Det skal blant annet innebære at skoleledere skal finne gode løsninger for elev-initierte religiøse samlinger, skrev Vårt Land.

REAGERER: – Det er tydelig at skoleledelsen ser på trosbasert virksomhet med ekstra mistenksomhet, sier Øyvind Håbrekke, KrFs bystyrerepresentant i Oslo. (Annika Byrde/NTB)

Jeg er opptatt av at skolen må legge til rette for god dialog med elever i vurderingen av ulike typer elevinitierte aktiviteter det bør legges til rette for i skolen — Julie Remen Midtgarden, skolebyråd i Oslo

– God dialog

Skolebyråd Julie Remen Midtgarden viser til at Bakkevig-utvalgets rapport berører flere prinsipielle spørsmål knyttet til skole, deriblant spørsmålet om i hvilken grad det skal legges til rette for religionsutøvelse på skolen.

– Jeg er opptatt av at skolen må legge til rette for god dialog med elever i vurderingen av ulike typer elevinitierte aktiviteter det bør legges til rette for i skolen. Dette jobber vi med i arbeidet med oppfølging av Bakkevig-utvalgets rapport og samarbeidsavtalen, skriver Remen Midtgarden til Vårt Land.

Rektor Linn-Siri Jensen ønsker ikke å kommentere Håbrekkes kritikk.

AVSLAG: Nydalen videregående skole har klubber for både strikking, sjakk og yoga i skoletiden. Elev Eiliv Hynnekleiv ble derfor overrasket da han fikk nei til å låne et rom hvor han kunne arrangere kristent skolelag. (Audun Braastad/NTB)