Kristenprofil hyllar NRK si påskedekning: – God folkeopplysning i eit stadig meir sekularisert samfunn

– Mange kristne har lett for å klage og henge ut NRK som «antikristne» eller at dei ikkje sender det eine eller det andre. Eg har aldri vore med i det klagekoret, men det trengst litt positive røyster også. NRK tok verkeleg almennkringskastingsoppgåva si på alvor.

Det meiner Jens-Petter Jørgensen. Han stifta og leia den kristne fornyingsrørsla Oase, og har jobba som høgskulelektor ved Ansgarskolen. Han er også forfattar og forkynnar.

Denne påska blei litt annleis for hans del. På grunn av ein skade blei han verande heime, og såg meir på fjernsyn enn vanleg. Det blei ei positiv oppleving.

– Det er fint med gudstenester, men det var også påfallande mange nyhendeinnslag om påskefeiring, og naturleg omtale om kvifor me feirar påske, meiner Jørgensen.

jens petter NØGD: Jens Petter Jørgensen meiner NRK fortener ros. (Adrian Nielsen/Avisen Vårt Land)

Han nemner særskilt Dagsrevyen, der det kvar heilagdag var minst eitt innslag frå ulike kristne samanhengar.

– Det norske folk kan ikkje ha unngått å vita kvifor me feirar dei ulike påskedagane. Det blei forklart på ein veldig flott måte, seier Jørgensen.

Me merkar at dette stoffet blir sett pris på — Ingvild Edvardsen, journalist i NRK

– Noko fleire er opptekne av

Så begeistra blei han at han la ut eit takkeinnlegg på Facebook. Det såg ut til å resonnere hjå mange. På kort tid fekk han to hundre likes og ei rekkje kommentarar. Og dei fleste ser ut til å seie seg einige.

– Det er tydeleg at dette er noko fleire har vore opptekne av, meiner Jørgensen.

Jørgensen har inntrykk av at det har vore meir fokus på påskefeiringa på NRK enn tidlegare år, men at det ikkje er noko han kan talfeste.

I kommentarfeltet delar fleire kva program og programleiarar dei har sett særskilt pris på. Her blir mellom anna reprisen av songprogrammet «Alle tiders sanger», dokumentaren «Jesus i Örkelljunga», og serien «Guddommelig mat» trekt fram. Det same blir programleiar Kjetil Lillesæter og reporter Ingvild Edvardsen.

– Stor honnør til NRK og spesielt reporter Ingvild Edvardsen i Dagsrevyen for veldig mange og veldig gode påskereportasjar med kyrkjeleg/kristeleg vinkling dei siste dagane! Well done!, skriv pensjonert Vårt Land journalist, Jan Arild Holbek.

NRK-journalist: – Eit ynskje om påskestoff

– Så hyggeleg, utbryt NRK-journalist Ingvild Edvardsen.

Ho sit i ein reportasjebil når Vårt Land ringjer. Ho er på veg for å laga ei andre påskedagssak, men utan kyrkjeleg vinkling denne gongen.

Ingvild Edvardsen i NRK. (Ksenia Novikova)

– Det har komme ganske mykje ros både i fjor og i år. Me merkar at dette stoffet blir sett pris på, fortel Edvardsen.

Ho har kyrkjestoff som ein av sine stoffområde i jobben i NRK Nyheter.

Og det er ikkje berre sjåarane som vil ha denne typen påskestoff. Ynsket om kyrkjestoff i påska kjem også frå redaksjonen, fortel ho.

– Symbolikken og den fantastiske musikken er eit godt utgangspunkt for ein TV-reportasje. Mitt inntrykk er at fotografane også set pris på å jobbe med dette stoffet.

Ho trekkjer fram ein reportasje ho laga frå påskenattmessa i Oslo domkyrkje som døme.

– Det er gøy også for min eigen del å sjå kor mange som faktisk feirar påske i kyrkja.

VISUELT: Frå NRK-reportasje frå påskenattgudsteneste i Oslo domkyrkje. (Skjermdump NRK )

Journalist ber om å få jobbe i påska for å laga kyrkjestoff

Edvardsen seier ho ynskjer å spegle litt av breidda i Kristen-Noreg, og fortel at ho dagen før var i Filadelfiakirken i Oslo. Og ho gjev Jens-Petter Jørgensen delvis rett. Det er nok ikkje meir kyrkjestoff i påska i år enn i fjor, men dei siste to åra har det vore meir enn før.

– Eg har bedt om å få jobbe i påska for å laga reportasjar frå kyrkja, fortel journalisten.