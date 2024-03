Holder sørgegudstjeneste i Ål på skjærtorsdag

På skjærtorsdag åpner Torpo kyrkje dørene for sørgegudstjeneste kl. 11:00. Kirka har plass til omtrent 200 mennesker, og gudstjenesten vil strømmes. Det skriver Den norske kirke i en pressemelding.

Sørgegudstjenesten arrangeres for å minnes familien på fire som døde i Ål i Hallingdal i helgen. Faren i familien er siktet for å ha drept sin kone og sine to voksne barn, og deretter ha tatt sitt eget liv, skriver NRK.

– Dette er en hendelse som rammer både små og store i lokalsamfunnet med sjokk og fortvilelse. Kirken ønsker å gi et rom til denne kollektive sorgen og hjelpe til med å sette ord på det meningsløse. Å stå sammen i det mørke og tunge, kan lette litt.

Det sier biskop i Tunsberg, Jan Otto Myrseth, i pressemeldingen.

Biskopen vil delta i sørgegudstjenesten.

– Viktig å ikke utsette det

Sveinung Hansen er prost i Hallingdal. Også han deltar i sørgegudstjenesten torsdag.

PROST: Sveinung Hansen er prost i Hallingdal prosti. (Torill Landaasen / Den norske kirke)

– Vi trenger å søke styrke sammen etter den ufattelige tragedien som har rammet bygda vår så sterkt. Jeg tenker at det er viktig å gi rom for sorgen midt i den stille uke og ikke utsette det. Det er derfor naturlig for å oss erstatte den planlagte skjærtorsdagsgudstjenesten i Torpo kyrkje med en særskilt sørgegudstjeneste, sier Hansen.

Han påpeker at det samme dag vil være skjærtorsdagsgudstjenester i andre kirker i nærheten.

I tillegg til Tunsberg biskop og prosten i Hallingdal, vil prostiprest Ole-Jonny Kleveland Lomme, organist Håkon Tveito og rådmann Karsten Popp Dideriksen delta i gudstjenesten.

Ifølge pressemeldingen vil sørgegudstjenesten være forbeholdt de sørgende og lokalbefolkningen.

Har hatt åpen kirke hver dag

Prost Sveinung Hansen har holdt Torpo kyrkje åpen i flere dager allerede. Han er tilgjengelig for dem som kommer, sammen med flere prester, kirkelige ansatte og representanter for kommunens psykososiale kriseteam.

Kirka åpnes på ettermiddagen, når arbeidsdagen er over. Også tirsdag er kirka åpen.

– Vi har sett at mange har hatt behov for å komme sammen i sorgen, og mange har søkt til åpen kirke.

Det kommer både mennesker som ønsker noen å prate med, og mennesker som vil sitte i stillhet, forteller Hansen. Ifølge ham har folk i alle aldre funnet veien til kirka.

– Søndag var det omtrent 150-160 mennesker her. Det er en del i en bygd med 400 innbyggere.

Til NRK sa prosten søndag at dødsfallene preger lokalsamfunnet:

– Det rammer jo helt klart hardt. Og særskilt på Torpo, som er ei lita bygd hvor de aller fleste kjenner hverandre. Det er bygd i sjokk og dyp sorg. Det er veldig uforståelig.

Funnet lørdag

Lørdag rykket politiet ut til boligen i Torpo. Grunnen var at de fikk en bekymringsmelding fra et annet familiemedlem, da en av de fire ikke møtte opp til en avtale, skriver NRK.

På kvelden samme dag tok politiet seg inn i boligen og fant fire personer omkommet. Alle var bostedsregistrert på adressen.

Politiet jobber nå med vitneavhør og kriminaltekniske undersøkelser, samtidig som det avventes svar på de foreløpige obduksjonene, skriver avisa.