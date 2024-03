Ved fronten i Ukraina: – Jeg har kjent på frykt og redsel

– I dag hadde vi akkurat kjørt ut av Kyiv da et ganske voldsomt angrep slo ned. Alarmene hadde knapt rukket å gå av, sier Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges kristne råd.

Han er nå i Ukraina på det det han kaller en «ren solidaritetsreise med ukrainske kristne», gjennom det ukrainske bibelselskapet, som har et tett samarbeid med Det norske bibelselskap. Med på reisen er også Bibelselskapets generalsekretær Øyvind Haraldseid.

Det er to år siden Hermansen sist besøkte Ukraina, kort tid etter Russlands fullskala invasjon. Denne gangen har reisefølget vært på besøk hos presidentens stabssjef Oleksii Dniprov og Viktor Yelenskyi, som leder det som på engelsk kalles State service of Ukraine for Ethnic Affairs and Freedom of Concience.

– Kirkene er viktige

Hermansen opplever at det er en utbredt oppfatning at kirker spiller en viktig rolle i den ekstremt pressede situasjonen befolkningen nå er i.

– De opplever at kirkene betyr veldig mye, fordi de ivaretar det relasjonelle og mellommenneskelige i denne situasjonen, blant annet er de veldig aktive i arbeidet med å bearbeide traumer.

Han trekker frem at det ukrainske bibelselskapets arbeid med å bearbeide traumer var i gang før invasjonen, men at dette har økt i omfang de siste to årene. Kirker spiller også en viktig rolle i arbeidet med å distribuere mat og klær, mange steder tilbyr kirker ly til mennesker som har blitt hjemløse.

– I går besøkte vi en menighet i Poltava, men bare tre av menneskene vi møtte var derfra. Resten var flyktninger fra Mariupol, som hadde flyktet dit og flyttet inn i tomme bygg. Så det foregår en forflytning av mennesker, hvor kirkene og kirkebyggene bygg flir menneskenes vern.

Jeg har fått dele Guds ord med folk på gudstjenester. I går var det i Pontava, dagen før var det bare seks mil fra frontlinja — Erhard Hermansen, Norges kristne råd

– Et massivt trykk

– Hvordan opplever du din egen trygghet?

– Disse dagene har det vært et massivt trykk, så jeg har kjent på frykt og redsel. Og det er en konstant påminnelse om den enorme uroen menneskene her kjenner på hver dag. Da vi var på vei ut av Kyiv i dag fikk jeg en telefon fra en som var på vei inn i sentrum. Så hærer vi at omtrent i det alarmen går, så faller bombene. Da er det bare å snu bilen og komme seg i motsatt retning.

Sju personer ble mandag skadd i et rakettangrep mot Kyiv, ifølge lokale myndigheter. NTB skriver at to ballistiske raketter skal ha blitt skutt ned over hovedstaden. President Volodymyr Zelenskyj sier at angrepet viser at Ukraina trenger leveranser av bedre luftforsvar fra sine allierte.

– Det vil bety trygghet for våre byer, og det vil redde liv. Alle vi som respekterer og beskytter liv, må gjøre vårt ytterste for å stanse denne terroren, skriver presidenten i sosiale medier, ifølge NTB.

I UKRAINA: – Midt i frykten, redselen og trangen til å komme oss herifra, så sier folk at det er et mirakel at vi er her, sier Erhard Hermansen. (Erhard Hermansen)

Stor betydning å kunne samles

Hermansen forteller at opplevelsene gjør inntrykk.

– Det gjør mye med oss. Men midt i frykten, redselen og trangen til å komme oss herifra, så sier folk at det er et mirakel at vi er her. Det kan høres voldsomt ut, men det er noe med å kjenne at man ikke er alene i den forferdelige situasjonen. Det å kunne samles, holde rundt hverandre, be sammen... Jeg har fått dele Guds ord med folk på gudstjenester. I går var det i Pontava, dagen før var det bare seks mil fra frontlinja.

Reisen til Ukraina er et resultat av Det norske bibelselskapets langvarige engasjement for å støtte bibelselskapet der. Samarbeidet handler både om distribusjon av bibler, men også om å tilrettelegge for samarbeid mellom ulike kirkesamfunn. Hermansen forteller at bibelselskapet i Ukraina har blitt svært viktig samarbeidsorgan for kristne i landet.

– Både kirker og myndighetene her retter en stor takk til Norge. Da mener de både Norge som nasjon, og kirkene i Norge, som de opplever en veldig konkret omsorg fra kristne i Norge. Nå er det viktig for oss å formidle troverdig informasjon og stadig minne norske menigheter på at vi har et ansvar for å huske på Ukraina, også når det pågår andre konflikter og kriger, sier Hermansen.