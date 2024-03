Menighet inviterte esel til gudstjeneste på palmesøndag

«Fikk overtenning og leide et esel … Kom og se det i Lovisenberg kirke på palmesøndag!».

Slik lød det smått spøkefulle facebook-innlegget til St.Hanshaugen menighets nye kapellan, Sigve Thorbergsen Reedtz, før helgens gudstjeneste.

Dermed var det duket for en litt uvanlig palmesøndagsgudstjeneste i hjertet av Oslo – etter bibelsk forbilde.

Over 80 små og store møtte opp for å delta i prosesjonen sammen med eselet – og i den påfølgende gudstjenesten, anslår Reedtz.

– Det er bra i påsken for Lovisenberg. Det kom både konfirmanter og småbarnsfamilier, som vi vanligvis ikke ser. Det var en fin måte å nå ut på, sier han.

ESEL: Det var duket for en litt uvanlig gudstjeneste i Lovisenberg kirke i Oslo, palmesøndag. ( Andrine Elnes Rabbevåg)

– Lettere å få fram Jesus som annerledes Konge

– Hadde eselet også en funksjon i å forkynne budskapet?

– Eselet har en liturgisk funksjon ved at det gjør det ganske mye lettere å få fram hvordan Jesus var en annerledes konge, som var et tema i gudstjenesten, svarer kapellanen.

Bibelen beskriver som kjent hvordan Jesus red inn i Jerusalem på ryggen til et esel mens følgerne hans la palmeblader på veien foran ham.

Sigve Thorbergsen Reedtz gir følgende forklaring på hvor ideen kom fra:

NORSK VRI: Mens disiplene la palmeblader foran Jesus da han red inn i Jerusalem på et esel, nøyde prosesjonen utenfor Lovisenberg kirke seg med «gåsunger». (Andrine Elnes Rabbevåg)

Tips fra palestinsk prest førte til esel- og kamelutleie i Askim

– Jeg er ganske ny i menigheten og skulle ha denne gudstjeneste for små og store på palmesøndag. Da fikk jeg et tips av en venninne, Sally Azar, som er prest i Jerusalem, forteller kapellanen.

Vårt Land har tidligere skrevet om Sally Azar, som i januar ble den første kvinnelige presten i Palestina. Oslo-biskop Kari Veiteberg var én av biskopene som ba for og la hånda på Azar da hun ble ordinert.

– Sally nevnte at det er vanlig i Libanon å ha med et esel i gudstjenesten på palmesøndag. Da tenkte jeg at det må jeg prøve, så da måtte jeg finne ett, utdyper Reedtz.

Det var lettere enn han fryktet: For i Askim var det en gård som har spesialisert seg på slikt.

– Det var en gård i Askim, som drev utleie rett og slett. De har visst leid ut kameler til St Olav menighet i Den katolske kirke. De lever jo av de greiene her, humrer Reedtz.

– Frister det til gjentakelse?

– Det gjør det, så får vi høre med menigheten. Det var gode tilbakemeldinger.