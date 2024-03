Saken oppdateres.

Forslaget om hvilke 13 folkevalgte som skal sitte i Kirkerådet kommende periode er nå på plass.

Dette skjer tre uker før Kirkemøtet, hvor Kirkerådet vanligvis velges.

I fjor ble det vedtatt der at Kirkerådet kan velges gjennom såkalt avtalevalg, ikke bare gjennom flertallsvalg.

Ifølge DNKs pressemelding har de kirkepolitiske listene i Kirkemøtet «følt ansvar for å forsøke å få det til», og for å gi større forutsigbarhet rundt sammensetningen av Kirkerådet.

Målet har vært en representativ sammensetning av kandidater – og variasjon i alder og kompetanse.

Et flertall på 2/3 av Kirkemøtet må stemme for avtalen for at den skal bli godkjent. Hvis ikke blir det ordinært valg.

Dette er de nye medlemmene

I tillegg til disse 13, er preses Olav Fykse Tveit fast medlem. To prester og en kirkelig ansatt sitter også i Kirkerådet. Disse velges derimot på vanlig vis på Kirkemøtet.

Det gjør også Kirkerådets leder. De to kandidatene er Gard Sandaker-Nielsen og Harald Hegstad, som begge har sittet i dette forhandlingsutvalget.

Under ser du oversikt over Kirkerådet etter Kirkemøtet – i faste medlemmer.

For ordens skyld:

NL står for Nominasjonskomiteens liste, ÅF for Åpen folkekirke, BL for Bønnelista og FK for Frimodig kirke.

Agder og Telemark

Tore Thomassen (NL)

Bjørgvin

Karl Johan Kirkebø (ÅF)

Borg

Karin-Elin Berg (ÅF)

Erling Birkedal (NL)

Hamar

Filip Hovland (BL)

Møre

Amalie Valde Berge (NL)

Nidaros

Sofie M. Hopshaug-Bakke (ÅF)

Nord-Hålogaland

Oddgeir Sølvfæstersen (FK)

Oslo

Gard Sandaker-Nielsen (ÅF)

Harald Hegstad (NL)

Stavanger

Dorrit Vignes (ÅF)

Sør-Hålogaland

Eli Augestad Vikdal (BL)

Tunsberg

Lill Tone Grahl-Jacobsen (ÅF)

Derfor forsvant Egebakken

Som Vårt Land skrev om i februar, stemte ikke flertallet av Stavanger bispedømmeråd på Therese Egebakken som deres kandidat til Kirkerådet – men at de nevnte nye valgreglene kunne gitt henne en plass likevel.

Det kunne skjedd hvis Frimodig kirke spilte henne inn som en av sine kandidater, og forhandingsutvalget ble enige om hennes plass.

Nå er FK inne med én representant: leder Oddgeir Sølvfætersen.

– Jeg er veldig motivert, sa Egebakken til Stavanger Aftenblad da det ble kjent at bispedømmet innstilte på en annen kandidat.

Dette sier forhandlingsutvalget

– Vi håper at Kirkemøtet vil slutte seg til vårt forslag, og ser at et avtalevalg er en forutsigbar måte å sikre en god sammensetning av Kirkerådet på, heter det i en felles uttalelse fra utvalget som har stått for forhandingen.

Ifølge pressemeldingen har det vært god stemning underveis i arbeidet – og et tydelig ønske om å få på plass en avtale før Kirkemøtet.

– Vi er godt fornøyde med at vi nå har klart å bli enige om det vi mener blir et godt, representativt og kompetent kirkeråd som skal lede Den norske kirke de neste fire årene, sier de felles.