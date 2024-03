– Jeg har lagt merke til at det har kommet noen lovsanger på lista av og til, men har aldri sett at de har klatret til topps. Det er kult at det er en sang om Jesus som klarer dette, sier Thomas Neteland.

Sammen med kona, Karoline Neteland, skriver og synger de lovsanger sammen. Mandag havnet en av ferskeste låtene deres, «Kong Jesus», øverst på listen over de mest delte låtene på Spotify i Norge.

Listen oppdateres én gang i døgnet, og i skrivende stund har låten fortsatt topplasseringen.

Ifølge Neteland har flere hundre personer delt låten i sosiale medier.

– Det virker som om den har truffet en nerve hos flere. Låten har ikke et subtilt budskap, men er rett fram på at Jesus skal regjere over alt, sier Neteland, som nylig ble kommunikasjonsleder i Pinsebevegelsen.

Flere lovsangsaktører

Neteland meldte selv nyheten om førsteplassen på Facebook-siden sin på mandag, og har fått mange digitale heiarop i kommentarfeltet.

– Jeg merker at det er mange unge folk som er frimodige, som ønsker at kristen musikk skal komme fram, sier han.

– At en kristen låt troner øverst på en Spotify-liste, hva sier det om lovsangsmiljøet i Norge?

– Jeg hører flere og flere si at de er blitt mer glad i norsk lovsang. Tidligere hadde man noen få store aktører i Norge, som Impuls, Ungfila og Rudi Myntvik. Det var steinbra det som kom ut, men nå er det en helt annen situasjon hvor vi har fått veldig mange flere aktører. Det gjør nok at mange flere mennesker i Norge har fått øynene opp for kristen musikk, og lovsang spesielt.

Neteland mener dette også kommer til uttrykk i gudstjenester.

– Det som synges og spilles av lovsang er stort sett norsk. Det synes jeg er veldig gledelig.

– «Kong Jesus», hva slags låt er det?

– Det er en ganske frimodig låt om Jesu kongemakt. Da vi skrev den ble det tydelig for oss at selv om Gud er stor, så er han ikke fjern. I versene synger vi at det er vår glede å tjene ham, tilbe ham og følge ham. Det er en konge som man vil følge og vil tjene. Han regjerer ikke med hard hånd og pisk, men med nåde og godhet.

Mener det vitner om begeistring

Inge Andreas Jacobsen er høyskolelektor i musikk ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate. Han kan ikke huske å ha hørt om en kristen lovsang som har nådd toppen på Spotifys liste over mest delte låter.

– Folk deler ikke musikk i sosiale medier uten at noe har rørt ved dem, sier han.

At så mange deler låten vitner om begeistring for både musikken og budskapet, mener han.

– Når tittelen er Kong Jesus, er det veldig lite hemmelig hva intensjonen med låta er, sier Jacobsen, som også er koordinator for et årsstudium i nettopp lovsangsledelse.

– Hva uttrykker folk ved å dele låta?

– Det er et veldig tydelig signal om at det å være kristen er viktig for den som deler, og ikke bare en privatsak.

Jacobsen forteller at låten skiller seg fra mye skandinavisk lovsang de siste femten årene. Det har ofte et striglet uttrykk der alle elementer er nøye produsert. I låten til Karoline og Thomas Neteland er det mer spontanitet, påpeker han.

– Låta er spilt inn med musikere og sangere i studio som har fått rom til å være veldig deltakende i lovsangen. Det setter et tydelig avtrykk og gjør at det høres veldig ekte ut, sier høyskolelektoren.

Har gått viralt før

Låten «Kong Jesus» er en del av ekteparet Netelands album «Alfa og Omega», som ble lansert 4. mars i år. Duoen har også tidligere opplevd at låtene deres går viralt.

I fjor hadde sangen «Frihet» fra 2016, hele 1.545.276 avspillinger på Spotify, skrev Vårt Land. At den er skrevet på norsk, er ikke tilfeldig, sa Karoline Neteland.

– Det har vært veldig viktig for oss å ta eierskap til eget språk. Noen syntes kanskje lovsang kan lyde litt kleint på norsk? For meg føles det mer autentisk, påsto hun.

