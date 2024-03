Frikirken sentralt har mandag sendt ut en orientering om resultatene etter menighetsmøtene i Frikirken:

Litt over 75 prosent av menighetene har uttalt seg om Frikirkens forslag til ny samlivsteologi, opplyser synodeformann i Frikirken, Jarle Skullerud, til Vårt Land.

Det var i november i fjor at Frikirkens nasjonale ledelse kom med sitt forslag til ny samlivsteologi. De anbefaler å ikke åpne for to syn på homofilt samliv, og foreslår at samlivssyn skal anses som et bekjennelsesspørsmål.

At samlivssyn er et bekjennelsesspørsmål innebærer at spørsmålet inngår i Frikirkens læregrunnlag, som ordinerte medarbeidere er forpliktet på, har Vårt Land skrevet.

Støtter synoderådet

Ifølge Skullerud sier 73 prosent av menighetene at de støtter samlivsdokumentet. I rene tall utgjør det 62 menigheter. 68 prosent, det vil si 64 menigheter, mener at samlivssyn er et bekjennelsesspørsmål.

80 menigheter er påmeldt som delegater til synodemøtet.

«Det er rimelig grunn til å tro at et betydelig flertall av menighetene som ikke har svart, støtter synoderådet i begge saker», skriver Skullerud i en e-post til Vårt Land.

---

Dette er saken

I juni 2022 satte Synoden, Frikirkens øverste organ, ned et utvalg som fikk til oppgave å utarbeide en helhetlig samlivsteologi, og drøfte hva som ligger i begrep som «bekjennelsesspørsmål», samt om samlivssyn er kirkesplittende.

Utvalget har utformet tre dokumenter: Et teologidokument (Frikirkens lære om seksualitet og ekteskap), en skriftsynserklæring og en drøfting om hvorvidt samlivsteologi er et bekjennelsesspørsmål.

Samlivsutvalget mener at det å ikke anse syn på likekjønnet samliv som et bekjennelsesspørsmål, kan bli første steg på veien mot å akseptere to syn.

Frikirkens synoderåd har sendt samlivssaken til alle menighetene, hvor den skal diskuteres frem til 4. mars.

Saken skal stemmes over under synodemøtet 6.–9. juni i år.

---