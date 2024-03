Salen i Litteraturhuset i Oslo var fylt nesten til randen av lagsfolk i alle aldre da Laget feiret sin store og runde fødselsdag tirsdag. Både snittalderen og mimrefaktoren var høy.

Lavkirkelig

Markeringen fant sted i Wergelandsveien 29 hvor Oslo Lærerskole holdt til – helt til staten med tvang tok over den kristne utdanningsinstitusjonen i 1947.

I starten av jubileumsforedraget sitt var Kjøde innom dette og minnet om at det nok var bedt mang en bønn i denne bygningen. Han forklarte videre hvordan Laget sprang ut av en lavkirkelig, konservativ og luthersk tradisjon etter at en del studenter ved Menighetsfakultetet hadde brutt med det som nå heter Norges Kristelige Studentforbund. Sentrale personer i denne sammenhengen var også folk som professor Ole Hallesby og senere professor Carl Fredrik Wisløff.

– Betydd mye for meg

Kjøde gjorde mer enn å ramse opp fortidens milepæler. Han bød også på seg selv.

– Laget har betydd mye for meg rent personlig. Det var der jeg ble gjenintrodusert til det kristne fellesskapet og ble tildelt en stor tabbekvote, sa Laget-generalen som kommer fra en solid sunnmørsk forkynnerslekt.

– Laget er et fint sted å vokse opp som menneske og som kristen, sa han og vendte blikket mot de mange aktive ungdommene som i tidligere tider hadde tatt initiativ til lokale kristne skolelag. Studiesteder som Voss og Volda ble trukket fram som steder der kristen ungdom selv tok initiativ til å danne lag noen år før NKSS ble grunnlagt.

HISTORIE: Kristenrussen er drevet av tre partnerorganisasjoner - Laget, Ungdom i Oppdrag og Bibelselskapet. I over 90 år har de samlet inn penger til misjon. (Laget NKSS)

– Skildringene av dette ligner på hvordan skolelag blir dannet i dag, med forberedelse til møter og andakter, og spørsmålet «Vil rektor tillate dette på skolen?»

Kjøde sa han hadde sett på egne andaktsmanus fra tenåra og konkludert med at alt ikke var fullt ut ferdig.

– Men Laget er et sted der folk har fått prøve seg.

En tid med kirkestrid og sterke teologiske brytninger, herunder Calmeyergatemøtet i 1920, var bakteppe da Laget utformet sitt formål: «Å samle kristne studenter hjemme og ute for å styrke og utdype deres åndelige liv og å vinne andre for Kristus.»





Stifteren av Laget, den unge studenten Gunvald Kvarstein, ønsket å danne «et evangelisk samlingspunkt». Dette ble starten på det Kjøde kalte «en hurtigvoksende bevegelse» som særlig sto sterkt på Østlandet.

Givere og lesere

På 1930-tallet kom det et studentmagasin og flere bøker på Lagets forlag, begge med navnet Credo. Organisasjonen var fra starten en leserbevegelse. Oskar Skarsaunes trosinnførende lille hefte Hansens hemmelighet er for eksempel lest av over 100.000 sjeler.

Dessuten har Laget lært generasjoner verdien i å gi.

– Elever og studenter ga penger til misjon, og det er sikkert flere her i dag som har lært å gi til misjon gjennom Gi selv som det het på 1980-tallet. Noen ga tiende av pengene de hadde tjent på sommerjobben sin. Jeg lærte selv mye om nettopp det å gi i Laget, sa Kjøde.

NKSS har hatt sine bølgedaler, blant annet i møte med «konkurrenter» som Krik og Ny Generasjon. På et tidspunkt på 1990-tallet ble det rett ut spurt om Laget var liv laga.

I andre faser har oppslutningen vært enorm med storsamlinger for studenter, særlig på 1970- og 80-tallet, med tusenvis av deltakere.

Tapte liv

Alt har ikke vært framgang og glede for bevegelsen, og Laget gikk ikke under okkupantenes radar under krigen. Ole Hallesby ble satt på Grini, og flere lagsfolk betalte den høyeste prisen for sitt motstandsarbeid. En av dem som ofret livet, skrev natten før han skulle henrettes et brev til familien der han takket for livet og fortalte at han var lykkelig over snart å få komme til himmelen der de alle skulle møtes igjen. Han skrev at han ikke hatet tyskerne, men fremhevet kjærligheten som det ytterste uttrykk for kristen tro.

Akkurat da var det mange våte øyne i salen.

Liv er også gått tapt på andre måter. I 1961 mistet Laget sin generalsekretær, Arthur With, i en båtulykke i Telemark, sammen med to unge gutter, og i 1963 omkom ni kristenruss i en bussulykke ved Flekkefjord.

Erfaringene fra krigen hadde også noen komiske sider. I 1944 la Nasjonal Samling ned et strengt forbud mot 17 planlagte lagsleirer. Lagets folk hang ikke lenge med hodet. Vel ute av NS-kontorene slo de fast at de bare hadde fått forbud mot å arrangere disse 17 leirene. I stedet inviterte de til 11 andre leirer.

Sangbevegelse

Generalsekretær Kjøde var også innom hvor viktig bønneinnsatsen var for Laget og kunne dessuten ikke komme unna at han er leder for en syngende organisasjon med stor produksjon. Sangbøker som Deg være ære og Rop det ut vitner om det.

– Laget er en sangbevegelse, sa han og fikk salen med på å synge Vi her i dette skolelaget – utenat. Det fungerte imponerende godt i en dels aldrende forsamling der mange åpenbart kunne vers etter vers på rams.

Mer feiring

26. oktober skal Laget ha et enda større jubileumsevenement. Da er hotellet The Hub i Oslo møtested, og Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag lover «kjempefeiring», oppfordrer alle iherdige lagsvenner til å finne fram finstasen og melde seg på.