Tilsyn: Menigheten Samfundet har brutt opplæringsloven

Det selvstendige, lutherske kirkesamfunnet Menigheten Samfundet har en skole i Kristiansand. Utdanningsdirektoratet har ført tilsyn med skolen, og skolen har fått en foreløpig rapport om at den ikke oppfyller lovens krav på to av fem områder. Det opplyser Menigheten Samfundet i en pressemelding.

Dagen omtalte saken først.

I pressemeldingen skriver menigheten at «direktoratet mener at skolen på noen områder ikke dekker læreplanen i fag fullt ut, og at de derfor mener vi må gjøre endringer i planer og opplegg». I tillegg skal rapporten trekke fram manglende vurdering av behovet for tilpasset opplæring.

Vårt Land har ikke sett rapporten fra direktoratet.

– Vi opplever at direktoratets gjennomgang har vært nyttig og grundig. Hvis direktoratets foreløpige vurderinger om behov for endringer skulle bli stående, mener vi at dette skal være mulig å få til uten at det går på bekostning av skolens religiøse ståsted, uttaler rektor Brynjulf Korsmo i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen vil skolen nå begynne arbeidet med å vurdere endringer i lokale læreplaner.

Mister statsstøtte

Fra før er det klart at Menigheten Samfundet ikke får statstilskudd for 2023. Det kom etter en vurdering ved Statsforvalteren i Agder. Statsforvalteren vurderte bøker og uttalelser fra menighetsstyret og konkluderte med at menigheten har begått systematiske og forsettlige lovbrudd.

Vurderingen ble gjort etter en henvendelse fra Barne- og familiedepartementet, skrev Statsforvalteren i Agder i en pressemelding.

Mannen skal «styre» og «regjere» sin kone

Vårt Land omtalte i januar i år at ved skolene til Menigheten Samfundet lærer elever at mannen skal «styre» og «regjere» sin kone.

Det har gjort at undervisningsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) har bedt om å utvide tilsynet for skolene.

Ifølge kirkesamfunnet er det ingen kobling mellom rapporten fra Utdanningsdirektoratet og og bekymringen frå ministeren.

– Vi mener mediesaker er et tynt grunnlag for å gi pålegg om utvidet tilsyn. Vi kan ikke se at denne foreløpige rapporten underbygger den bekymringen statsråden har gitt uttrykk for. Vi vil uansett fortsette den gode dialogen som vi opplever er etablert med direktoratet og selvsagt imøtekomme forespørsler om ytterligere informasjon fra dem, uttaler rektor Korsmo i pressemeldingen.

---

Menigheten Samfundet

Trossamfunnet ble stiftet i 1890 etter at en gruppe sterkttroende på Sør- og Sør-Vestlandet ikke kunne akseptere endringer i liturgien i statskirken.

Menigheten Samfundet har menigheter i Egersund og i Kristiansand. Menigheten eier og driver fire egne skoler. Samfundets skole Sentrum i Kristiansand har 133 elever fordelt på 5. til 10. trinn.

Skolelærer Bernt Lomeland var den sentrale lederen ved bruddet med statskirken, og medlemmene har siden blitt kalt lomelendere.

Samfundet benytter en bibelutgave som er utgitt på eget forlag og bruker en revidert utgave av Kingos salmebok, utgitt i 2008.

Kilde: Menigheten Samfundet, Store norske leksikon og boken Alene ut

---