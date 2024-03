Eks-vitne: – For oss er dette en utrolig stor lettelse

Staten frifinnes av Oslo tingrett i Jehovas vitner-saken. Det ble kjent mandag ettermiddag.

– For oss er dette en utrolig stor lettelse. Det har vært ekstremt mye følelser knyttet til saken for oss som står i det, sier en emosjonell Jan Frode Nilsen til Vårt Land.

Han er tidligere medlem i Jehovas vitner, og var en av flere som vitnet i Oslo tingrett om hvordan han ble ekskludert av sitt tidligere trossamfunn. Han er ikke overrasket over tingrettens dom.

– Det er som forventet. Dette står fjellstøtt, rent juridisk, og vært solid hele veien.

– Selvsagt skuffet

Jehovas vitner er nå dømt til å betale saksomkostninger på over 1,1 millioner kroner.

– Vi er selvsagt skuffet over resultatet, sier Jehovas vitners advokat Anders Stray Ryssdal til Vårt Land.

– Vi vil nå sette oss nøye inn i dommen og ta stilling til spørsmålet om anke innen fristens utløp.

Ankefristen er på litt over en måned, grunnet påske.

– Å bli trodd er viktig

Nilsen mener det var svært lite som skulle tilsi at Jehovas Vitner skulle ha vunnet rettssaken.

– Da måtte i så fall retten ha sett bort i fra all litteratur fra trossamfunnet. Men det blir jo å se bort i fra beviser. Så jeg var ikke i tvil om at dette var en åpenbar sak.

Nilsen er lettet over de ferske nyhetene, og forteller at han skal bruke litt tid på å la gleden og lettelsen synke inn.

– Det å bli trodd på av dommerne, på samme måte som vi ble trodd på av departementene og statsforvalteren, er veldig viktig.

Nilsen forteller at det har vært tøft å stille i retten.

– At vi nå blir trodd, og at vi slipper å vente til høsten og til ankesaken med å bli trodd, er en stor lettelse.

Ikke fri utmeldelse

I retten har staten hevdet at Jehovas vitners praksis hindrer fri utmelding. De har argumentert for at medlemmer som melder seg ut ikke lenger får ha kontakt med familie og venner i menigheten.

Dermed kan de føle seg presset til å bli værende i trossamfunnet.

Jehovas vitner

Jehovas vitner er et religiøst trossamfunn. De lærer at Bibelen er skrevet av Gud (Jehova), ved hjelp av forfattere som var under Guds ledelse. Derfor forstås Bibelen som Guds ufeilbarlige og pålitelige ord og den eneste nødvendige veilederen i alle livets spørsmål.

Jehovas vitner ble etablert i USA i 1870-årene, den første tiden som en bibelstudiegruppe. Etter hvert utviklet det seg til et trossamfunn under ledelse av Charles Taze Russell (1852-1916).

Ifølge egen statistikk var Jehovas vitner i 2022 virksomme i 239 land og hadde rundt 8,5 millioner medlemmer (aktive forkynnere) fordelt på 117.960 menigheter. Barn og andre som ikke er aktive forkynnere kommer i tillegg.

Kilde: Store norske leksikon og jw.org

