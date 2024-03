Trekker seg etter tre måneder som leder i Fri etter støy og uenigheter

– Jeg visste det var mye støy og uenigheter i organisasjonen da jeg tok over som leder. Jeg har prøvd så godt jeg kunne, men lederoppgaven har blitt for vanskelig for meg å manøvrere i. Derfor trekker jeg meg som leder.

Det skriver Hilde Arntsen (35) i en e-post til magasinet Blikk.

2. desember i fjor ble Arntsen valgt som ny leder for Fri, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Dette skjedde på et ekstraordinært årsmøte etter at tidligere leder Inge Alexander Gjestvang trakk seg etter intern uro.

Umiddelbar virkning

Gjestvang skrev den gangen at den siste tidens konflikter hadde trukket oppmerksomheten vekk fra det foreningen står for, og at han derfor var kommet frem til at det var best både for ham og organisasjonen fikk ny leder.

I slutten av september trakk også to nestledere og tre sentralstyremedlemmer seg fra foreningen. Begrunnelsen skal ha vært mistillit til ledelsen.

Men nå ser det ikke ut som dette ble slutten på en turbulent tid for interesseorganisasjonen.

Arntsen trekker seg med umiddelbar virkning, skriver Blikk, som også får opplyst av den avtroppende lederen at det er politisk nestleder i organisasjonen, Viljar Eidsvik, som overtar som ny leder fra og med i dag.

---

Foreningen Fri

Slik beskriver FRI sitt formål i sin politiske plattform: «Fri er en medlems- og interesseorganisasjon som arbeider for kjønns- og seksualitetsmangfold slik at lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, ikke-binære, intersex- /intetkjønnspersoner og andre som bryter med normer for kjønn og seksualitet, heretter benevnt som skeive, kan leve gode og frie liv»

Fri arrangerer blant annet den årlige Pride-feiringen i Oslo.

---