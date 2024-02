Hun blir ny generalsekretær i STL

Birte Nordahl blir ny generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).

Det melder organisasjonen i en pressemelding mandag.

Nordahl er ordinert prest og teolog, og har blant annet jobbet som gateprest i Oslo. Hun kommer fra stillingen som avdelingsleder for kirke, diakoni, kro og frivillighet i Kirkens Bymisjon i Oslo.

– Jeg er glad for tilliten til å skulle lede en så betydningsfull organisasjon videre. Jeg har fulgt STL med stor interesse i mange år, det er en avgjørende organisasjon for demokrati og likeverdig mangfold i Norge, og arbeidet unikt i internasjonal sammenheng. Jeg ser frem til å ta fatt på spennende oppgaver sammen med råd, styre og stab, særlig i en tid hvor vi ser både økende interesse og økende behov for tros- og livssynsdialog, sier Nordahl i pressemeldingen.

Hun overtar etter generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys, som i desember i fjor kunngjorde at hun blir ny generalsekretær i Caritas Norge.

Tiltrer i august

Trond Enger, styreleder i STL, har ledet ansettelsesprosessen. Han mener de har funnet rett person til stillingen.

– Sammen med resten av styret i STL har vi vært heldige å få ansette en erfaren leder fra tros- og livssynsfeltet. Birte Nordahl har også faglig relevant kunnskap som gir henne god forståelse for de muligheter og utfordringer som tros- og livssynssamfunn står overfor, både i Norge og i verden, sier Enger i pressemeldingen.

Nordahl tiltrer i stillingen 1. august i år. Inntil det vil Niels Fredrik Skarre være fungerende generalsekretær.

STL er en paraplyorganisasjon for tros- og livssynssamfunn, og representerer i dag 15 medlemsorganisasjoner, og jobber for at tros- og livssynsperspektiver skal ivaretas, både i politikken og ellers i samfunnet.