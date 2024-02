Elleve personer fra Youth With A Mission omkom i bussulykke i Tanzania

– Elleve av våre venner er nå med Jesus. To er fortsatt i kritisk tilstand på sykehuset.

Det skriver den internasjonale evangeliserings- og misjonsbevegelsen Youth With A Mission (YWAM) i en pressemelding lørdag.

Bussulykken skjedde lørdag ettermiddag nær Arusha i Tanzania, og skal ha involvert flere kjøretøy.

Ungdom i Oppdrag Norge er en del av den internasjonale bevegelsen YWAM. Ifølge leder Andreas Nordli skal det ikke være noen døde eller skadde fra Skandinavia.

– De omkomne var godt voksne ledere i Ungdom i Oppdrag fra forskjellige afrikanske land. Noen europeere er skadet, forteller Nordli.

Ifølge ham var passasjerene studenter på et modulbasert masterprogram for ledere i regi av YWAM.

Dagen meldte nyheten først i Norge.

– Tilfeldighetenes spill

Avisen The Citizen skriver at minst 25 personer har omkommet som følge av ulykken. 21 skal være skadd.

Ifølge det lokale politiet skyldes ulykken trolig en bremsesvikt på en lastebil, som deretter kolliderte med tre andre kjøretøy. Et av kjøretøyene som ble truffet var altså bussen med ledere tilknyttet YWAM.

Nordli opplyser at det var to busser med til sammen 40 personer i følget til YWAM. Kun ett av kjøretøyene var involvert i ulykken.

– Min umiddelbare reaksjon på nyheten, var: «Oi, det var det kurset jeg skulle undervise på» — Anderas Nordli, leder Ungdom i Oppdrag Norge

Den norske lederen kjenner selv ingen av de omkomne, men ulykken kom likevel tett på. Han skulle egentlig ha vært på en av bussene, forteller han.

Opprinnelig hadde Nordli sagt ja til å undervise på det aktuelle kurset, men valgte å trekke seg før jul fordi han hadde for mye å gjøre.

– Min umiddelbare reaksjon på nyheten, var: «Oi, det var det kurset jeg skulle undervise på».

Passasjerene i bussen som ikke var involvert i ulykken, kjenner han godt.

– Det er tilfeldighetenes spill.

Har opprettet fond

I pressemeldingen fra YWAM sender de sine kondolanser til de berørte.

– Våre hjerter går ut til alle familier, venner og teammedlemmer som er berørt av dette hjerteskjærende tapet, skriver de.

Organisasjonen jobber nå for å møte praktiske, økonomiske og følelsesmessige behov for de berørte. De har også opprettet et fond for donasjoner.