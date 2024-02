Bedehuskanalen starter med nyhetssendinger

Bedehuskanalen skal ifølge en pressemelding samarbeide tett med Bjarte Ystebøs selskap 2323 Media AS i produksjonen av nyhetssendingene som planlegges sendt fra mandag til fredag. Ystebø blir produksjonsansvarlig for TV12 Nyhetene som blir navnet på programposten.

Det nærmeste halvåret skal brukes på å bygge opp et nyhetsstudio i Bergen, rekruttere til redaksjonen og bygge en infrastruktur som muliggjør gode nyhetssendinger.

– For dette er noe vi ønsker å gjøre skikkelig, sier ansvarlig redaktør i Bedehuskanalen, Johnn Hardang i pressemeldingen.

Ystebø er daglig leder og styreleder for foreningen Kristen Media Norge som blant annet har produsert kristne TV-programmer for Kanal 10 i perioden etter at Ystebø gikk av som redaktør i ukeavisa Norge IDAG for et par år siden.

2323 Media AS er heleid av Kristen Media Norge. Ystebø er daglig leder og styreleder også i det underliggende selskapet.

Israel-nyheter sentralt

Hardang opplyser at kanalen vil profilere seg særlig på å dekke hendelser i Israel.

– Nyheter fra Israel blir en sentral del av TV12 Nyhetene. Det skal ansettes en person som både skal bo i Israel og rapportere derfra. I en tid som dette, og ikke minst i lys av situasjonen som i dag er rådende i Midtøsten, ser vi et stort behov for en ny stemme fra Israel og Jerusalem. Dette tror vi skal føre til at TV12 Nyhetene vil bli lagt merke til langt utenfor Bedehuskanalens nåværende grenser. Lykkes vi med disse nyhetssendingene, ser jeg også her et stort potensial for fortsatt vekst i arbeidet med Bedehuskanalen, sier han.

Starter i september

Sendestart er lagt til 2. september. Da skal den første egenproduserte nyhetssendingen gå på lufta. Det planlegges for sendinger på 10 minutter på tidlig kveldstid fem dager i uka, med reprise senere på kvelden og muligens også om morgenen eller formiddagen den påfølgende dagen.

Kristelig Pressekontor har spurt Bjarte Ystebø om han blir nyhetsanker i nyhetsredaksjonen.

– Vi skal ansette folk som skal gjennomføre nyhetssendingene. Jeg skal lede redaksjonen, men det blir ikke primært min jobb å være nyhetsanker. Vi går nå ut og rekrutterer folk til en femmannsredaksjon, svarer Ystebø som tror han bare unntaksvis blir den som leder sendingene.

Allerede sist høst fikk Ystebø med seg Margunn Dale Straume på TV-laget. Hun og Ystebø har mange års erfaring fra samarbeid i redaksjonen i Norge IDAG. Det skal også ansettes en journalist i Oslo, en i Bergen og en i Israel.

– Da får vi den eneste fast stasjonerte norske journalisten i Israel, sier en oppglødd Ystebø til KPK.

2323 Media AS er et rent produksjonsselskap som selge tjenester til andre, og samarbeidet med Bedehuskanalen blir den første større avtalen selskapet inngår.

– Skal dere sende nyheter direkte?

– Nei, det blir ikke direktesendinger, men vi vil ha en senest mulig deadline. Den blir sent på ettermiddagen, sier Ystebø som opplyser at det foreløpig ikke er fastlagt nøyaktig hvilket klokkeslett nyhetssendingen vil gå.

Krevende

– Å produsere nyheter for TV er et stort og ressurskrevende prosjekt, både økonomisk og innholdsmessig. Og vi er svært glad for samarbeidsavtalen vi nå har signert med Bjarte Ystebø og 2323 Media AS, sier redaktør Johnn Hardang i Bedehuskanalen.

Redaktøren er åpen med at satsingen vil koste penger, men han er optimist.

– Det er lagt et godt fundament for finansiering av disse nyhetssendingene for det første året framover. Og så satser vi på at responsen fra våre seere er slik at TV12 Nyhetene på sikt kan finansieres på ordinær måte i Bedehuskanalen innenfor TV12 Norges driftsbudsjett, siteres Johnn Hardang i pressemeldingen fra Bedehuskanalen.

– En drøm

Hardang opplyser at de lenge har hatt et ønske i Bedehuskanalen om egne nyhetssendinger.

– Dette er en drøm som går i oppfyllelse og som vi har hatt helt fra vi begynte å planlegge denne nye kristne TV-kanalen i 2022. Nå, etter å ha vært på lufta i snart to år, ser drømmen ut til å kunne bli virkelighet. Vi er både spente og forventningsfulle, men først og fremst takknemlige, sier Hardang.