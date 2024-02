Unge forlater megakirker i hopetall

De såkalte megakirkene i USA har blitt litt mindre mega. Tallene for de siste to tiårene viser et stort frafall av medlemmer, særlig unge. Det skriver Svenska Dagen.

Avisa trekker fram som et eksempel en av de største megakirkene i verden, Willow Creek Community Church, som holder til utenfor Chicago. Der har antall medlemmer sunket betraktelig de siste fem årene. På høyden har megakirken samlet 25.000 mennesker.

– I dag er Willow Creek menighet omtrent halvparten så stor som før pandemi, noe som er på linje med andre sammenlignbare menigheter i USA, sa hovedpastoren Dave Dummitt i 2022.

Faktisk har Willow Creek mistet nesten 60 prosent av sine medlemmer, noe som har tvunget dem til å si opp 30 prosent av sine ansatte.

Skadet av skandaler

Mange unge evangelikale kristne har blitt skeptiske til megakirkene på grunn av de mange skandalene som har kommet fram i lyset de siste årene, noe har ført til at de har forlatt kirkene, ifølge La Croix.

Vårt Land har tidligere omtalt hvordan det gikk sjokkbølger gjennom amerikansk kristenhet i 2018 da Willow Creeks grunnlegger Bill Hybels ble anklaget for seksuell trakassering av flere kvinner. Anklagene gjorde at Hybels trakk seg som hovedpastor våren 2018. De to hovedpastorene som overtok etter Hybels, samt hele eldsterådet, trakk seg fra rollene sine et halvt år senere.

Forskeren Sébastien Fath, som spesialiserer seg på globale evangelikale protestantiske kirker, sier nyere generasjoner ikke er like tiltalt av megakirkene slik som for eksempel generasjonen kalt babyboomerne.

– Forsamlingsmodellen som gjør pastorer til idoler tiltaler ikke den generasjonen som vokste opp med sosiale medier, sier Fath.

Megakirker

Megakirker er protestantiske menigheter som jevnlig har et oppmøte på mer enn to tusen kirkegjengere i uken.

Andre fellestrekk er karismatiske kirkeledere, en populær appell som jevnlig får folk til å reise langt fra sine lokale menigheter, daglige programmer, sosiale arrangementer, det nyeste teknologiske utstyret, og flere hundre frivillige som jobber flere timer daglig.

Megakirker er primært et amerikansk fenomen.

Kilde: Religioner.no

