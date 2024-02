Staten tar trolig en stor del av regningen for domkirken i Stavanger: – En gigantseier

– Domkirken kan ende opp med å få dekket tilnærmet 120 millioner kroner fra støtteordningen. Vi kan ikke gå ut med det eksakte beløpet nå, men det vil bli betydelig, sier stortingspolitiker Torstein Tvedt Solberg (Ap) til Stavanger Aftenblad.

Onsdag presenterte regjeringen bevaringsstrategien for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg, i Erkebispegården i Trondheim.

Gjennom det nye kirkebevaringsfondet, som er på 10 milliarder kroner, skal det fordeles penger til landets fredete og listeførte kirkebygg. Det skal gjøres gjennom et nyutnevnt programstyre som ledes av preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit.

Instruksen til styret er å opprettholde og styrke de kulturhistoriske verneverdiene i kirkebygningene, og legge til rette for god og bærekraftig istandsetting av kirkene, skrev Vårt Land.

Ifølge Stavanger Aftenblad blir trolig Stavanger domkirke en av kirkene som omfattes av ordningen. Summen på 120 millioner kroner utgjør en tredjedel av utgiftene som kommunen har hatt med restaureringen av domkirken fra 1100-tallet.

GLAD: – At vi har fått til at Domkirken nå kvalifiserer til å få dekket nesten en tredel del av kostnadene, er en gigantseier, sier Torstein Tvedt Solberg (Ap). (Vidar Ruud/NPK)

– Ikke tilbakevirkende kraft

I august i fjor ble det kjent at regjeringen har vedtatt å opprette et kirkebevaringsfond, men arbeidet med å få fondet på plass tar sin tid. Først i juni vil det bli mulig for kirker å søke om midler.

For Stavanger kommune har det vært dårlig nytt. Siden 2015 har kommunen brukt nesten 370 millioner kroner i kommunale midler til restaureringen. På tidspunktet midlene kan søkes om, er arbeidet nesten ferdig og fullfinansiert av kommunen. Barne- og familieminster Kjersti Toppe (Sp) har vært tydelig på at ordningen ikke legger opp til å ha tilbakevirkende kraft.

Toppe kunne imidlertid gi kommunen et lite håp på tampen av fjoråret.

– I bevaringsstrategien for kulturhistoriske verdifulle kirkebygg som regjeringen snart vil legge fram, vil det likevel bli gitt noen signaler om hvordan vi ser for oss å løse dette med tilskudd til prosjekter som er påbegynte når tilskuddsregelverket trer i kraft, men ikke sluttført, sa Toppe til Vårt Land.

– En gigantseier

For Torstein Tvedt Solberg (Ap) har det vært et mål at tilskuddsordningen kan innlemme prosjekt som allerede har startet, eller som nærmer seg ferdigstillelse, skriver Stavanger Aftenblad.

Med ordningen kan kommunen søke om midler til resterende budsjetterte kostnader så snart ordningen trer i kraft i sommer, ifølge avisen. Det utgjør en betydelig sum.

– At vi har fått til at Domkirken nå kvalifiserer til å få dekket nesten en tredel del av kostnadene, er en gigantseier, sier Solberg til avisen.

Regjeringen har nå sendt forskriften om den nye tilskuddsordningen på høring. Den regulerer blant annet hvem som kan få tilskudd, hva det kan gis tilskudd til, hvilken søknadsprosess det legges opp til og beregning av tilskudd. I tråd med Stortingets vedtak skal middelalderkirker i stein prioriteres først, skriver Den norske kirke.

---

Kirkebevaringsfondet

Kirkebevaringsfondet er et resultat av skillet mellom stat og kirke. Staten har tatt over en rekke eiendommer som historisk har tilhørt Den norske kirke, mot at verdiene som er på om lag 10 milliarder blir brukt til istandsetting av kirker.

Overskuddet fra forvaltingen av disse midlene er øremerket kirkebevaringsfondet. Modellen som er valgt skal sikre at verdiene er evigvarende, og at kirkebevaringsfondet har en årlig ramme på 500 millioner kroner til istandsetting av kirkebygg.

Kilde: Regjeringen.no

---