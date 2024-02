Støttegruppe for misjonærbarn møtte NLM-ledelsen: – Vi har samme mål

– Vi opplever at det er en tydelig vilje til å ta tak i denne saken fra Misjonssambandet sin side nå. Dagens møte bærer bud om at det er mer enn bare ord og lovnader. Nå gjenstår det å se om vi sammen kan etablere gode løsninger.

Det sier styreleder i Sendt bort, Anne Marit Naustvik, i en pressemelding som ble sendt ut på onsdag.

De siste tiårene har flere misjonærbarn fortalt sine historier, og det har kommet frem fortellinger om både omsorgssvikt og overgrep fra årene de har hatt på internatskoler i utlandet

Nylig har saken blitt aktualisert med den nyopprettede støttegruppa Sendt bort. Målet deres er å bidra til at alle misjonærbarn som er tilknyttet Misjonssambandet (NLM) skal bli hørt, tatt på alvor, og få en verdig og rettferdig oppreisning.

Enige om kjøreregler

FØRSTE MØTE: Tirsdag fant første møte mellom Sendt bort og NLM-ledelsen sted. F.v. Jarle Naustvik (Sendt bort), Ragnhild Myren (Misjonssambandet), Hans Arne Sanna (Misjonssambandet), Målfrid Kvalo Ljønes (Sendt bort) og Gunnar Bråthen (Misjonssambandet). (Sendt bort)

Tirsdag denne uken hadde de sitt første med ledelsen i NLM, representert ved generalsekretær Gunnar Bråthen, personalleder Ragnhild Myren og leder for Misjonssambandet utland, Hans Arne Sanna.

I møtet fikk partene diskutert og avklart forventninger til hverandre og prosessen de har foran seg, og de ble enige om noen tydelige kjøreregler for videre dialog, heter det i pressemeldingen.

Partene er enig om at det er en gjensidig vilje til å forsøke å bygge bro over tidligere uenigheter, og at de vil fokusere på det viktige arbeidet som nå ligger foran dem.

Videre fikk de diskutert litt overordnet rundt mål og konkrete tiltak. Ifølge pressemeldingen er det en gjensidig opplevelse at det er flere punkter begge parter kan enes om.

– Vi i Misjonssambandet opplevde at det ble et godt møte, og at dialogen var god. Møtet viste oss at vi har samme mål, sier generalsekretær Gunnar Bråthen i pressemeldingen.

Felles handlingsplan

Han synes Sendt bort har kommet med gode og konkrete innspill som han tror vil være et godt fundament for et videre samarbeid.

– Vi ser også at Sendt bort kan nå ut til en gruppe som vi ikke har greid å nå ut til, noe vi er takknemlige for. Vi opplever Sendt bort som dyktige og ryddige og vi er optimistiske og ser frem til en god dialog videre, sier Bråthen.

Partene skal møte hverandre igjen i starten av mars. De vil da starte arbeidet med å konkretisere forslag til tiltak i en felles handlingsplan, samt definere opp tydelige milepæler for prosessen videre, skriver de.