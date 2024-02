– Teologiutdannelsen vil bli mindre attraktiv for mange, og det vil dermed ikke avhjelpe, men kanskje til og med forverre problemet med prestemangel.

Det sier biskop i Ålborg Stift, Thomas Reinholdt Rasmussen.

Kristeligt Dagblad omtalte først saken om at den danske mastergraden i teologi snart kan kortes ned med flere måneder.

Forslaget er et ledd i en reform som Folketinget vedtok i fjor, der flere av landets mastergradsutdanninger skal gjennomgås.

Endringene skjer som følge av behov for økonomiske besparelser og for å få studentene raskere ut på arbeidsmarkedet, ifølge Kristeligt Dagblad.

Bekymret for prestenes innsikt

Forslaget har fått flere danske biskoper og prester til å se rødt:

– Hvis det ender med at det blir skjært ned i lengden på mastergradsutdannelsen i teologi, så ender vi med å få prester som ikke har en like solid akademisk utdannelse som i dag. Og det er helt sentralt i alt arbeid prester gjør, fra preken til sjelesorg, sier Ålborg-biskop Rasmussen.

Han tror en kortere utdannelse vil gjøre det vanskeligere for presten å imøtekomme menighetens behov:

– Presten skal ha en så dyp innsikt i det teologiske at man kan svare godt på alle de spørsmål som melder seg i møte med menigheten. Og det er jeg redd for at man ikke får hvis mastergradsutdannelsen blir så kort.

Det teologiske fakultetet ved København Universitet har også tre andre utdannelser. Kristeligt Dagblad skriver at nedskjæringene også kan skje ved disse programmene. I så fall vil teologiutdanningen kunne spares.

Femårig løp

Presteutdannelsen i Danmark består, i motsetning til i Norge, av en bachelorgrad og en mastergrad. Til sammen tar disse utdannelsene fem år i dag, hvis man tar den på fulltid.

Dersom de foreslåtte endringene blir vedtatt, vil selve masterprogrammet kunne reduseres fra to år til ett år og tre måneder.