Vielse ble strømmet og sett av 100.000: – Et privilegium å nå ut til så mange

På lørdag gjorde prost i Nordre Follo prosti noe svært få, kanskje ingen, ordinerte prester i Den norske kirke har gjort før ham:

Han forrettet en kirkelig vielse som ikke bare ble sett av Gud og noen få vitners nærvær, men også de om lag 100.000 tilskuerne som fulgte med fra sine digitale skjermer.

Det var gjennom strømmetjenesten Twitch at influenser Oskar Westerlin kringkastet den ekstraordinære vielsen til sin store tilhengerskare av abonnenter.

Og ikke nok med det: Vielsen ble, rent geografisk, delt i to.

Første halvdel foregikk altså i leiligheten som influenser og Twitch-stjerne Oskar Westerlin bruker til sin produksjon av sendinger på nett.

Etterpå beveget brudeparet seg ned til kapellet i Frogner kirke, der andre halvdel av vielsen foregikk.

Prosten i Nordre Follo, Espen Andreas Hasle, hadde selv meldt seg til tjeneste for gjennomføre vigslingen.

– Jeg hadde aldri opplevd noe av det før. Verken det med streaming på nett eller at man flytter seg under vielsen.

---

Twitch

En digital videostrømmingsplattform der brukerne kan kringkaste videoer live, altså i sanntid.

Eies av Amazon, og ble lansert i 2011.

Om lag 25 prosent av alle nordmenn mellom 9 og 18 år bruker Twitch.

Oskar Westerlin (25) er en av influenserne som gjør det svært godt på Twitch. Han er blant annet kjent for såkalt «subathon», et konsept der man forlenger sendingen med ett minutt for hver nye subscriber (abonnent) man får.

---

Var ment som en spøk fra tenåringssønnen

Det hele begynte med at Hasle fikk tilsendt en skjermdump fra tenåringssønnen sin.

Bildet viste influenser Oskar Westerlin som søkte prest til en vielse som skulle foregå på hans Twitch-kanal, direktesendt, foran tusenvis av seere.

Sønnen hadde sendt bildet til sin far fordi han tenkte det var humoristisk.

Men Hasle tok Westerlins forespørsel på alvor.

– Nå har sønnen min lært det. Han skal ikke tulle med meg, sier han og ler.

Hasle tok dernest kontakt med både Westerlin sitt produksjonsteam og brudeparet selv.

– Jeg måtte få klarert at dette var ekte mennesker som ville gjøre dette av egen fri vilje. Så viste det seg jo at det var de.

Ville ha hele vielsen i leilighet – DNK sa nei

Brudeparet og produksjonsteamet til Westerlin ville opprinnelig ha hele vielsen i Frogner-leiligheten til Westerlin.

FRA TIKTOK: Influenser Oskar Westerlin strømmet hele vielsen på sin Twitch-konto, og har i tillegg lagt ut flere korte videoer på sin TikTok-bruker. (Skjermdump fra Westerlins Tiktok-video)

– Da måtte vi sette foten ned. Kirken har jo en del godkjente vigselssteder utenom vanlige kirker, men tilfeldige leiligheter på Frogner er ikke blant dem, sier Hasle.

Han samlet sammen soknepresten, prosten og biskopen, og de ble enige om å foreslå å dele vielsen på to ulike steder. På den måten kunne det juridiske innholdet fremdeles gjennomføres i en kirke.

Og slik ble det.

Til slutt godkjente biskopen at vielsen kunne finne sted, under betingelse av at det mest sentrale skulle skje i kirkerommet.

– De viktigste elementene i vielsen, altså ekteskapsinngåelsen, forbønn og velsignelsen, foregikk i kapellet i Frogner kirke.

Talen, musikkinnslag og tekstlesning fikk plass under vielsens første del.

– Et privilegium

Hasle forteller at det var mye velvilje å hente hos både biskopen, prosten og soknepresten da forespørselen om det uvanlige vielsen kom.

– Men vi måtte sette oss ned og finne ut hva alt dette her var for noe. Dette med strømming hadde ingen av oss noe erfaring med fra før.

Under sendingen, som foregikk lørdag ettermiddag, var tilsammen 100.000 unike Twitch-brukere innom.

I tillegg har Westerlin lagt ut flere videoer fra vielsen på sin TikTok-bruker. En av dem er sett av over 180.000 mennesker.

– Det er er jo et privilegium å få nå ut til så mange unge mennesker og vise hvor flott det er å gifte seg i kirken.

BRYLLUP: Christoffer Oftedal og Iselin Hidle var fornøyde med vielsen som ble ledet av prost Espen Andreas Hasle. (Privat)

– Det ble et rekrutteringstiltak?

– Den norske kirke jobber iherdig med å sette fokus på kirkelig bryllup og rekruttere flere til det. Vi skal ha drop-in bryllup på valentinsdagen og alt mulig. Når vi da fikk muligheten til å nå ut til så mange unge mennesker i løpet av 30 minutter, som jeg tror Den norske kirke aldri kunne klart alene, så er det veldig flott.

– Tror du produksjonen hadde en økonomisk motivasjon, med TV-bryllup?

– Det er klart. Det er en kommersiell virksomhet, og bryllup er bra TV. Samtidig opplevde jeg at de tok det skikkelig på alvor. Det er mye fjas og tull på Westerlins sendinger, men vielsen ble ordentlig gjennomført.

Jørgen Fjeldberg, samarbeidspartneren til Oskar Westerlin, forteller at budsjettet for akkurat denne sendingen gikk i minus.

– Vi hadde utgifter rundt 120.000 og fikk inntekter på rundt 50.000, ifølge Fjeldberg.

Han og Westerlin syntes det var gøy å kunne gjøre noe for et par som har fulgt med på deres Twitch-kanal over en periode.

– Det er gøy å kunne gi noe tilbake til seerne.

Vil ikke anbefale å dele opp

Brudeparet, bestående av Iselin Hidle (26) og Christoffer Oftedal (28) fra Rogaland, sier til Sandnesposten at de ønsket et spontant og kjekt bryllup.

RETTE EKTEFOLK: Siste halvdel av vielsen foregikk i Frogner kirke. (Skjermdump fra Westerlins Tiktok-video)

– Dette var drømmebryllupet vårt, konkluderer de til lokalavisen.

Hasle forteller at de ikke har fortalt ham hvorfor de ønsket kirkelig vigsel fremfor borgerlig.

– Men jeg opplevde at de følte en tilhørighet i kirken. Når de først skulle gifte seg, så var det kirkelig vielse de skulle ha.

– Er du redd for at dette stuntet kommer til å få ringvirkninger? At flere kommer til å ville ha utradisjonelle kirkelige vielser, og at det kan bli en del praktisk jobb for DNK?

– Ikke i det hele tatt. Jeg vil jo heller ikke anbefale å dele opp vielsen på denne måten mellom to steder. Men akkurat i dette tilfellet ville vi imøtekomme noen av brudeparets ønsker. Men jeg jeg tror nok heller at dette kanskje kan føre til at flere gifter seg i kirken, sier han med stolthet og iver i stemmen.

Det har ikke lykkes Vårt Land å få en kommentar fra Oslo bispedømmes biskop Kari Veiteberg.