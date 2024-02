«Det skjer nesten aldri i Norge, men nå har Oslo-biskopen godkjent salg av en kirke i Groruddalen», melder avisa Vårt Oslo søndag.

Vårt Land skrev i oktober at Oslo kirkelige fellesråd har gjort et vedtak som gjør det klart at fellesrådet ønsker å selge Bredtvet kirke, som ligger i Groruddalen i Oslo.

GODKJENNER: Biskop Den norske kirke i Oslo, Kari Veiteberg, gir samtykke til at Bredtvet kirke kan selges til Oslo katolske bispedømme. (Heiko Junge/NTB)

Selge til Oslo katolske bispedømme

Oslo katolske bispedømme har leid Bredtvet kirke siden 2013, og har ønsket å kjøpe kirken, for å fortsette å bruke den til sine gudstjenester og kunne vedlikeholde den som eier av bygget. I Groruddalen har Den norske kirke tre andre kirker: Romsås, Rødtvet og Grorud kirke.

Fellesrådet la vekt på at et salg til Oslo katolske bispedømme betyr at bygget fortsatt blir brukt som kirke, og av et trossamfunn som Den norske kirke har god kontakt med.

Biskopen samtykker

Men et salg kunne bare skje hvis dette også ble godkjent av Oslos biskop, Kari Veiteberg.

Det har Veiteberg nå gjort i et brev til Kirkelig fellesråd i Oslo, ifølge Avisa Oslo.

Avisa Oslo skriver at det som nå gjenstår, er å bli enige om salgssummen, og en dialog mellom fellesrådet og biskopen om hvordan markere liturgisk at Bredtvet legges ned som kirke for Den norske kirke.