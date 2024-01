Normisjon-menighet kjøper kirkebygg fra Metodistkirken

– Dette er en gledens dag der fokus nå vil bli på å sette i stand og sørge for at dette sentrumsnære kirkebygget skal få være til stor velsignelse både for våre medlemmer og hele byen i mange år fremover.

Det sier pastor i Norkirken Molde, Odd Magnus Venås, i en pressemelding fra Normisjon-menigheten tirsdag formiddag.

De siste årene har Norkirken Molde vært leietaker i Metodistkirkens lokaler i Elvegata i Molde, men det har lenge ligget i kortene at det kan være naturlig for Norkirken Molde å kjøpe Elvegata og utvikle bygget videre.

PASTOR: – Dette er en gledens dag, sier Odd Magnus Venås om Norkirkens kjøp av Metodistkirkens lokaler i Molde. Venås er pastor i Norkirken Molde. (Norkirken Molde)

Innsamlingsaksjon

I høst vedtok et enstemmig årsmøte i Norkirken å legge inn et bud på kirkebygget fra 1947. Dette er nå akseptert og underskrevet. Metodistkirken blir nå leietaker, heter det i pressemeldingen.

«Begge menighetene er godt fornøyd med det som nå skjer, og vil fortsette et allerede godt samarbeid, som gir gode rammer og de nødvendige ressurser for å utvikle kirkebygget videre inn i fremtiden», skriver Norkirken.

Framover vil en prosjektgruppe planlegge og ta imot innspill på hvordan bygget skal settes i stand. En innsamlingsaksjon vil bli igangsatt for å samle inn de nødvendige midler til istandsettingen.

«Sentralt og spennende kirkebygg»

«Selv om kirkebygget er gammelt, er det godt tatt vare på, og med noen justeringer vil det stå seg godt inn i framtiden. Norkirken vil med dette bidra til at et sentralt og spennende kirkebygg fylles med gode samlinger og aktiviteter for både barn og ungdom, samtidig som vi skaper en møteplass for utrustning, bønn og godhet til velsignelse for Molde by», heter det i pressemeldingen.