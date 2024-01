Fra onsdag til søndag i forrige uke var preses Olav Fykse Tveit i Israel og Palestina sammen med Berit Hagen Agøy, som er fagdirektør i Kirkerådet og tidligere generalsekretær i Mellomkirkelig Råd.

– UD fraråder reiser til Øst-Jerusalem som ikke er strengt nødvendige. Hvorfor mente dere likevel at det var viktig å reise?

– Vi mente at dette var et nødvendig besøk for å opprettholde kontakt med kirkelige ledere i en situasjon som er kritisk for dem. Det var viktig at de ble sett, og at vi fikk direkte kontakt.

KIRKERÅDET: Berit Hagen Agøy er fagdirektør i Kirkerådet, og tidligere generalsekretær i Mellomkirkelig råd. (Foto: Kirkerådet )

Berit Hagen Agøy er enig.

– Solidaritet gjør at vi noen ganger må utsette oss selv for risiko, men vi hadde gode sikkerhetsvurderinger, sier hun.

Fykse Tveit forteller at UD var informert om reisen, at de møtte lokale ambassadører, og hadde en god lokal koordinator på reisen.

Kirkeledere i Jerusalem og Betlehem var blant dem det norske reisefølget møtte.

– Det er krevende for kirkelederne. Folket gjennomlever store kriser, og de forsøker å være hyrder og ledere for dem, sier Fykse Tveit.

– Må ha empati for traumet dette er for alle

– Olav Fykse Tveit, hva tenkte dere at dere kunne bidra med i situasjonen?

– Når man er i krise så er det viktig at man føler at man ikke er alene. At kontakten ikke foregår bare på telefon og e-post, men at noen kommer på besøk. Dette synes jeg er særlig viktig i forhold til den lutherske kirken i området.

Den norske kirkes preses forteller at de også hadde møter med jødiske ledere, hvor formålet var å lytte til deres opplevelse av situasjonen.

– Hovedinntrykket mitt er at alle har behov for at man forstår med empati hvor traumatisk situasjonen er for de som er involvert, uansett hva men mener om det ene eller det andre.

Han påpeker at han mener det er behov for våpenhvile og å stoppe krigshandlinger som dreper sivile, for å unngå en enda større krise.

GUDSTJENESTE: Preses Fykse Tveit var med da den palestinske menigheten feiret gudstjeneste søndag. Her sammen med biskop Ibrahim Azar. (Kirkerådet)

Forbønn og økonomisk støtte

– Som kirke er vi sterkt forbundet med de kristne i Det hellige land. Når de er i en sånn forferdelig situasjon som de er i nå, så er det naturlig at vi stiller opp som en del av fellesskapet, sier Berit Hagen Agøy.

Hun forteller at de palestinske kristne ønsker forbønn og at deres opplevelse av situasjonen blir lyttet til. De ber også om økonomisk støtte.

Hagen Agøy forteller at Den norske kirke vil diskutere med sine partnere i området hvordan konkret støtte kan gis.

Mange palestinere fortalte, ifølge Hagen Agøy, at de var redde for at krigen på Gaza skulle eskalere, slik at det blir enda mer vold på Vestbredden.

– Vi hørte mange historier om folk som planlegger å emigrere. Kirkelederne er redde for at det kristne samfunnet forsvinner.

Møtte biskop Munib Younan

I løpet av reisen hadde Fykse Tveit og Hagen Agøy 19 avtaler, og var også med på gudstjeneste på Oljeberget søndag.

Blant dem var prest Sally Azar, biskop Ibrahim Azar og biskop emeritus Munib Younan. De tilhører alle Den evangelisk-lutherske kirke i Jordan og Det hellige land.

KRISTENLEDERE: Blant dem preses møtte, var biskop emeritus Munib Younan (t.h.) og tidligere patriark i Den katolske kirke, Michael Sabbah. (Kirkerådet)

Biskop Munib Younan var i Norge før jul. I forkant skrev han en kronikk som ble trykket i Vårt Land. Der ba han om at man ikke tar parti med enten Palestina eller Israel, men ber for ofrene, både for Hamas-angrepet i Israel og Israels påfølgende krigføring på Gaza.

Vårt Land gjorde også et Min tro-intervju med biskopen i forbindelse med at han var i Norge.

– Ikke velg side

Sally Azar er kirkens første kvinnelige, palestinske prest. Hun ble ordinert til prest i januar i fjor. Berit Hagen Agøy var blant dem som da var tilstede.

I oktober snakket Vårt Land med prest Sally Azar på telefon, tre dager etter Hamas-angrepet i Israel.

På spørsmål om hvordan hun håpet det internasjonale samfunnet ville reagere, svarte hun da:

– Vær så snill: Ikke velg side. Vi må først og fremst være pro-menneske.

Den evangelisk-lutherske kirke i Jordan og Det hellige land (ELCJHL)

Det som etter hvert skulle bli til ELCJHL fikk sin begynnelse på 1800-tallet i Jerusalem, da tilreisende europeiske protestanter startet diakonalt arbeid og misjon i området.

Kirken har menigheter i Jerusalem, Betlehem, Beit Jala, Beit Sahour, Ramallah og Amman, Jordan.

Sani Ibrahim Charlie Azar er biskop.

I dag driver ELCJHL fire skoler med totalt omkring 3000 elever, i tillegg til utstrakt menighetsarbeid.

