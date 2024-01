Landro slutter som forsamlingsleder

Indremisjonsforbundets hovedorgan, Sambåndet, melder at Landro går av som pastor for forsamlingen Fredheim Arena i Sandnes 1. juli. Da har han til sammen vært knyttet til menigheten i 32 år hvor han siden 2007 har vært daglig leder og hovedpastor. Det var Landro selv som meldte fra om sin avgang i en e-post til medlemmene fredag ettermiddag.

Opprinnelig var det meningen at Landro skulle stå i pastorstillingen fram til oppnådd pensjonsalder neste år, men nå endres planene.

Landro gikk inn i ledelsen i Indremisjonsforbundet (ImF) 1. mars i fjor for å ta over generalsekretærfunksjonen i en delt stilling sammen med Anja Ulveseth Heggen etter at Erik Furnes gikk av.

Landro begynte i en 60 prosents stilling samtidig som han skulle fortsette i pastorteamet i menigheten. Dette har vist seg vanskelig å kombinere.

– Jeg opplever nå at jeg ikke er i stand til å være tilstrekkelig til stede som pastor i hodet mitt, sier Landro til sambåndet.no.

«Begge oppgavene krever mye, og jeg er ikke fornøyd med at det i særlig grad har gått ut over pastoroppgaven på Fredheim. Derfor har jeg blitt rolig for at det er rett å avslutte jobben på Fredheim når dette semesteret er over», skriver han til medlemmene i menigheten.

ImF-styret valgte i januar og februar å utvide Landros stillingsprosent til 80 på grunn av den kommende ekstraordinære generalforsamlingen i ImF 24. februar.

Samtidig reduserte han stillingen sin i Fredheim Arena fordi oppgaven som ImF-leder ble mer omfattende og krevende enn Landro hadde sett for seg. Dette skyldes organisasjonens store økonomiske utfordringer som er bakgrunnen for at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling.

Ledelsen og styret vil da legge fram en plan for hvordan skuta skal bringes på rett kjøl. Salg av eiendommer skal være et sentralt element i planen.