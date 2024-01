– Det har alltid vært en drøm, en urealistisk drøm, at vi skal få et tempel i Norge.

Jennifer Wie Andersen er 22 år gammel og medlem i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Hun jobber som miljøarbeider, og bruker fritida blant annet på sportslige aktiviteter.

Nå tar hun seg en kort joggetur for å få varmen før vi fortsetter intervjuet.

Det er bitende kaldt, og ettermiddagstrafikken snegler seg bortover Europaveien gjennom Asker, vest for Oslo. På den andre siden av veien finner vi Holmen senter, fotballbane og Holmenskjæret badeplass.

Høyden vi står på lyses opp av flere store gartnerier. Disse forsvinner dersom Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige får gjennomslag for sine planer.

HÅP: Jennifer Wie Andersen håper kommunen gir klarsignal til å bygge tempel på den gamle gartneritomten. (Rebekka Johannessen Litland)

Ønsker åpen park

Den amerikanske kirkeledelsen har kjøpt den gamle gartneritomten ved Holmenkrysset, med det formål å bygge kirkens første norske tempel. Det er Ravnsborg gård som drifter området i dag, og som har solgt det til kirken.

Tempelet er planlagt med en grunnflate på 1000 kvadratmeter, og et spir som et 36 meter høyt. Området rundt skal etter planen bli en park, og denne vil være åpen for alle.

REISE: Janett Moen har vokst opp i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Da besteforeldrene hennes skulle til tempelet, så lå det nærmeste i USA. (Rebekka Johannessen Litland)

For nordmenn på det sentrale Østlandet befinner det nærmeste tempelet seg i dag i Sverige. Det finnes også templer i Danmark og Finland.

– Når man ser på templer ellers i verden, så har de ulik design ut fra tiden de er bygget i, den kultur og de omgivelser som de skal være en del av.

Det sier Janett Moen, som er medlem i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, og kommunikasjonsansvarlig for kirken i Norge.

Hun mener det ikke er så viktig at tempelet ser ut på en spesiell måte, og sier at kirken vil finne ut av dette sammen med kommunen.

GARTNERI: Ravnsborg gård dyrker urter i gartneriene som kan sees fra E 18. (Rebekka Johannessen Litland)

– Troen betyr alt

– Jeg har alltid sett fram til å dra til tempelet. Siden vi reiser til Sverige så er det en lang reise, men jeg har alltid gledet meg til den. Å dra til tempelet gjorde at jeg fikk litt fri fra den travle hverdagen, sier Jennifer Wie Andersen.

Siste dagers hellige kan dra til tempelet når de er 12 år gamle.

– Som tenåring var jeg vant til litt dårlig språkbruk og en kaotisk hverdag, så det var ofte et pust i bakken å komme til tempelet.

HELLIG: Tempelet er det helligste stedet, mener både Wie Andersen og Moen. (Rebekka Johannessen Litland)

– Hvorfor er tempelet annerledes enn kirka?

– Tempelet er det stedet hvor vi kan føles oss nærmest Gud. Det er det stedet hvor det er lettest for meg å kjenne at det er noen som er der når jeg ber. Det betyr veldig mye for meg. Tempelet er et helligere sted, rett og slett.

Wie Andersen forteller at hun alltid prøver å basere valgene sine på troen, og at hun søker svar hos Gud og i de hellige skriftene.

– Troen betyr alt for meg. Jeg prøver alltid å se hen til Jesus, handle i tro, og være godhjerta mot alle uansett.

– Ikke alle kan reise langt

På spørsmål om hva det vil bety å få et tempel i Norge, svarer Janett Moen:

– Flere får muligheten til å dra i tempelet, det blir mer tilgjengelig. Det er ikke alle som kan prioritere å reise langt, eller som har mulighet til det. Da går man jo glipp av følelsen av å være i tempelet, og muligheten til å tilbe Gud på en dypere måte.

– Et tempel er for oss det helligste sted på jorden.

Wie Andersen sier seg enig, og legger til:

– Å dra til tempelet har vært den delen av min tro som har vært mest styrkende.

Evig ekteskap og dåp for døde

Man kan både inngå ekteskap og bli døpt i kirkebyggene som kirken eier og driver rundt omkring i landet.

Likevel er det noen ting man kun kan gjøre i tempelet.

– Vi tror på et liv etter døden, og vi tror at vi som enkeltindivider og familier kan møtes igjen etter livet. Derfor inngår vi ekteskap for tid og evighet i tempelet.

Man kan også la seg døpe på vegne av døde familiemedlemmer som ikke ble døpt.

DÅP: Slik kan et dåpsbasseng i tempelet se ut. (Skjermdump fra Asker kommune)

I tempelet får man undervisning, og blir invitert til å inngå pakter med Gud, ifølge Janett Moen. Dette er avtaler man inngår personlig med Gud. Et eksempel er at man vil følge De ti bud og tjene andre mennesker, forteller Moen. Muligheten til å inngå pakter følger visse faser i undervisningen.

– Vi får undervisning om hvem vi er som Guds barn, hvem Gud er, hva Gud forventer av oss mens vi er her på jorden, og hva han krever at vi skal gjøre for å komme tilbake til ham.

Det er ritualer knyttet til paktene. Disse regnes som hellige, og Moen ønsker derfor ikke å utdype hva de innebærer.

Kommunen: – Vi er positive

– Asker kommune er administrativt innstilt på å være positive til tempelet. Det bryter med kommuneplanen som ble vedtatt i fjor, men vi er åpne for en omregulering slik at tempelet kan bygges.

Det sier kommuneplansjef Tor Arne Midtbø.

Den endelige planen for området er imidlertid ikke klar.

– Kirken har fremmet et planinitiativ hvor en dagligvarebutikk er en del av planen. Det er i strid med signalene de har fått fra oss. Vi forbereder akkurat nå et formelt avvisningsvedtak – ikke på tempelet, men på at dagligvarebutikken er en del av planen.

Deler av området som kirken har kjøpt, er regulert til næringsvirksomhet. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ønsker at det skal bygges en dagligvarebutikk, mens kommunen ønsker en interkommunal terminal for varedistribusjon til butikker i kommunene vest for Oslo.

– Vi forutsetter at de vil fremme en ny planløsning, sier Midtbø.

Han peker på at tempelet vil tilføre nabolaget både et parkanlegg og et rehabilitert gårdsanlegg. De eldre bygningene skal tas vare på.

Kommuneplansjefen tror det vil bli en diskusjon rundt tempelets arkitektur.

ENDRING: Lysene fra gartneriene kan byttes ut med tempel og park dersom kommunen sier ja. (Rebekka Johannessen Litland)

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Trossamfunn som ble grunnlagt av Joseph Smith i USA, og formelt etablert i 1830.

Kirkens hovedsete er i Salt Lake City i Utah, USA.

Har flere hellige skrifter i tillegg til Bibelen, blant annet Mormons bok.

Har flere templer i verden, men ennå ikke i Norge. Det finnes imidlertid flere møtehus her til lands.

Tror på Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Faderen og Sønnen er fysiske vesener med en kropp, Den hellige ånd er åndelig. De tre er én i hensikt og oppgave, men er tre ulike vesener.

Tror at mennesket lever som åndsvesen før man blir født på jorden og får en kropp. Etter døden lever mennesket videre som ånd, og gjenforenes med sin fysiske kropp på oppstandelsens dag. Man gjenoppstår til ulike herlighetsnivåer, basert på valg man har tatt i sitt jordiske liv.

Har omtrent 15 millioner medlemmer i hele verden.

Kilde: Store norske leksikon

