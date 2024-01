Stenger kirker på grunn av kulda

I Lindesnes kommune har kirkevergen besluttet å stenge alle de ni kirkene i kommunen ut januar.

– Dette er først og fremst et økonomisk spørsmål. Det er kostbart å varme opp store kirkebygg. I fjor brukte vi 200.000 kroner mer enn budsjett på strømsutgiftene, sier kirkeverge Øystein Ramstad i Lindesnes til Fædrelandsvennen.

Vanskelig å varme opp

I tillegg til det økonomiske aspektet opplyser kirkevergen at det er praktiske utfordringer med å varme opp kirkene. For eksempel Mandal kirke, som er over 200 år gammel og den største trekirka i Norge.

– Der er det akkurat nå åtte grader. Det er ikke et godt isolert bygg så da blir temperaturen deretter, sier Ramstad til avisa.

Det blir imidlertid ikke total gudstjenestestopp for kirkegjengerne i sørlandskommunen. I Mandal skal de bruke den gamle kinoen, på Vigeland er det et ungdomslokale som skal tas i bruk og på Spangereid og Øyslebø skal bedehusene brukes til å avholde gudstjenester i.

Begravelser, derimot, skal fortsatt holdes i kirkene.

– Men da må altså folk være godt kledd, sier Ramstad.

Ingen permanent stenging

Tidligere har Vårt Land skrevet om Stord kirke, som også har måttet lukke kirkedørene på grunn av kulda. Der kommer stengingen også av at kommunen har kuttet i tilskuddet til kirka.

– Det sitter veldig langt inne for oss å innføre tiltak med såpass store konsekvenser. Samtidig har vi gjennom mange år kuttet så mye vi kan. Men med så kraftige kutt i tilskuddet, ser ikke fellesrådet andre utveier, sa fellesrådsleder Dag Sele til Bergens Tidende da nyheten ble kjent.

Vårt Land har vært i kontakt med Anders Emil Kaldhol, pressekontakt i Den norske kirke, som opplyser at foruten Mandal og Stord kirker, kjenner hverken Kirkerådet eller arbeidsgiverorganisasjonen KA til noen permanent stenging av kirker.

– I Øymark kirke (Østfold) og Hafslo kirke (Sogn) har enkelte gudstjenester blitt flyttet til bedehus på grunn av kulda, skriver Kaldhol, i en tekstmelding.