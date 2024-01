Megakirkepastor anklages for vold og overgrep

BBC har denne uka publisert flere omfattende artikler om ei nigeriansk megakirke. Der kommer tidligere medlemmer med sterke anklager mot den avdøde hovedpastoren i kirka.

Pastoren det er snakk om er Temitope Balogun Joshua, kjent som TB Joshua. Fram til sin død i 2021 ledet han megakirka The Synagogue Church of all Nations i Nigeria. Den regnes som ei av verdens største evangeliske kirker.

BBC har intervjuet over 25 personer som tidligere var en del av kirka. De anklager Joshua for å ha utøvd vold i ulike former.

Den engelske kringkasteren har forsøkt å komme i kontakt med kirkesamfunnet for å få svar på anklagene, men har ikke lyktes med det. Vårt Land har også forsøkt å kontakte dem, men har foreløpig ikke fått svar.

Kraftige anklager

Blant personene som har snakket med BBC er det øyenvitner som sier at de har sett Joshua utøve vold, tortur og barnemishandling. Ei rekke kvinner sier Joshua forgrep seg på dem og flere sier de ble tvunget til å utføre abort. I tillegg forteller flere at de så Joshua utføre falske «mirakelhelbredelser».

Pastoren var kjent for helbredelser, og kirkesamfunnet har i tillegg en egen TV-kanal hvor disse helbredelsene ble kringkastet til rundt to millioner mennesker rundt om i verden.

Flyttet til Nigeria for å bli disippel

Ei av kvinnene BBC snakket med heter Rae og kommer fra Storbritannia. Hun var 21 år da hun sluttet på universitetet i Brighton og ble rekruttert til kirka i Nigeria. Da flyttet hun dit og tilbrakte 12 år i kirkesamfunnet som såkalt «disippel» for Joshua.

Hun skal ha blitt utsatt for seksuelle overgrep av pastoren og sier hun forsøkte å ta sitt eget liv som følge av behandlingen.

Da Joshua gikk bort i 2021, ble han hyllet som en av de mest innflytelsesrike pastorene i afrikansk historie. I 2014 var det imidlertid kontroverser rundt kirkesamfunnet, da et gjestehus for tilreisende til kirka kollapset. 116 mennesker omkom i ulykka.