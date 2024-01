– Om Jehovas vitner skulle tape denne rettssaken, vil denne saken gå videre. Jeg er ganske sikker på at det da vil ende med at Norge blir dømt i menneskerettsdomstolen.

Det sier menneskerettsekspert Dag Øistein Endsjø til Vårt Land. Endsjø er til vanlig professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo.

Mandag 8. oktober begynner rettssaken mellom Jehovas vitner og norske myndigheter. Jehovas vitner har gått til søksmål etter at myndighetene vedtok å frata dem registreringen som trossamfunn og dermed også statstilskuddet som følger med. Norske myndigheter mener de har kunnet gjøre dette fordi de anser Jehovas vitners eksklusjonspraksis til å være i strid med trossamfunnsloven.

I rettssaken, som skal skje i Oslo tingrett de neste to ukene, skal det avgjøres om trossamfunnet skal få offentlig støtte, og om de igjen får bli registrert som trossamfunn i Norge.

Endsjø mener Jehovas vitner stiller sterkt.

– Jehovas vitner har ikke brutt noen menneskerettigheter. Da kan ikke norsk lov sette menneskerettigheter til side. Det er ikke en menneskerettighet å være medlem av et trossamfunn som av ulike grunner ikke vil ha deg, forklarer religionsprofessoren.

I fjor ble det kjent at Jehovas vitner mister både statstilskudd for 2021, samt registreringen som trossamfunn.

«Etter vår vurdering krenker trossamfunnet medlemmenes rett til fri utmelding. Vi mener dette krenker medlemmenes rett til religionsfrihet. Vi mener også og at de krenker barns rettigheter ved at de åpner for å ekskludere døpte mindreårige, og ved å oppfordre medlemmer til å sosialt isolere barn som ikke følger trossamfunnets regler», skrev Statsforvalteren da de fattet vedtaket om registrering.

Jehovas vitner var uenig med Statsforvalteren og svarte med å gå til søksmål mot staten.

– Det som er spesielt alvorlig er at myndighetene til og med nekter Jehovas vitner å bli anerkjent som trossamfunn slik at de ikke kan vie folk eller holde begravelser, sier Dag Øistein Endsjø.

– Ingen har trosfrihet innen et trossamfunn

– Hva vil det innebære hvis Jehovas vitner vinner i tingretten, Endsjø?

– Hvis Jehovas vitner vinner, vil vi komme tilbake til der vi var: At staten ikke legger seg opp i hvordan de forskjellige trossamfunnene organiserer seg selv innenfor trosfrihetens rammer

Endsjø forklarer videre:

– Myndighetene legger til grunn at Jehovas vitner har brutt loven. Men Jehovas vitner har kun forholdt seg til sine egne retningslinjer om hva de kan gjøre overfor egne medlemmer.

– Det er faktisk slik at det ikke finnes trosfrihet innen et trossamfunn. Din trosfrihet garanteres imidlertid av at du kan gå ut av et trossamfunn. For da kommer du tilbake til den opprinnelige tilstanden, og denne definisjonen synes å være i overenstemmelse med både FNs menneskerettigheter og Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Vil kreve at statsstøtten etterbetales

Til tross for at de har mistet registreringen som trossamfunn, har vitnene søkt om statstilskudd for både 2022 og 2023.

Ifølge trossamfunnsloven er det kun registrerte tros- og livssynssamfunn som kan kreve tilskudd fra staten. Selv om Jehovas vitner ikke er registrert som trossamfunn i dag, mener de likevel at de har krav på tilskudd for 2022 og 2023.

Begrunnelsen deres er at de var registrert som trossamfunn på tidspunktene de søkte om støtte.

Det går fram av et brev de sendte til Statsforvalteren i Oslo og Viken i midten av september, og som Vårt Land har fått innsyn i.

Tilskuddet for Jehovas vitners 12.686 medlemmer i 2021 utgjorde om lag 16 millioner kroner.

Ifølge Fabian Fond, talsperson for Jehovas vitners avdelingskontor i Skandinavia, mener de å ha krav på om lag 35 millioner kroner for de to årene

I rettssaken vil de kreve at statsstøtten skal bli etterbetalt, med renter.

Jehovas vitner

Jehovas vitner er et religiøst trossamfunn. De lærer at Bibelen er skrevet av Gud (Jehova), ved hjelp av forfattere som var under Guds ledelse. Derfor forstås Bibelen som Guds ufeilbarlige og pålitelige ord og den eneste nødvendige veilederen i alle livets spørsmål.

Jehovas vitner ble etablert i USA i 1870-årene, den første tiden som en bibelstudiegruppe. Etter hvert utviklet det seg til et trossamfunn under ledelse av Charles Taze Russell (1852-1916).

Ifølge egen statistikk var Jehovas vitner i 2022 virksomme i 239 land og hadde rundt 8,5 millioner medlemmer (aktive forkynnere) fordelt på 117.960 menigheter. Barn og andre som ikke er aktive forkynnere kommer i tillegg.

Kilde: Store norske leksikon og jw.org

