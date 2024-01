Kommunen kuttet i kirkens budsjett. Nå stenger kirken dørene

Stord kirke må stenge dørene for å spare penger. Det skjer etter at Stord kommune kutter i tilskuddet til kirken, opplyser kirken i en pressemelding som ble sendt ut 3. juledag.

For å spare penger vil temperaturen i Stord kirke senkes til 11 grader fra 3. januar, mens nabokirken Nysæter kirke senkes til 18 grader.

Det betyr i praksis at Stord kirke stenges for publikum inntil videre. Gudstjenester, gravferder, dåp og vigsler flyttes til Nysæter kirke.

10. januar skal fellesrådet avgjøre hvor lenge sparetiltaket skal vare.

De opplyser at stengingen kommer etter flere år med kostnadskutt, og mener at kirken allerede i 2023 fikk to millioner mindre fra kommunen enn andre kommuner som er naturlig å sammenligne seg med.

– Det sitter veldig langt inne for oss å innføre tiltak med såpass store konsekvenser. Samtidig har vi gjennom mange år kuttet så mye vi kan. Men med så kraftige kutt i tilskuddet, ser ikke fellesrådet andre utveier, sier fellesrådsleder Dag Sele til Bergens Tidende.

LEDER: Dag Sele er leder for Stord kirkelige fellesråd. Han mener stenging av kirken er eneste utvei når kommunen kutter i tilskuddet. (Privat)

Ordfører: – Må bidra som alle andre

Kommunens budsjettkutt er på 1,3 millioner kroner sammenlignet med i fjor, mens fellesrådet oppgir at beløpet er 2,1 millioner kroner mindre enn innlevert driftsbudsjett for 2024.

Kuttet kommer som et resultat av at kommunen må rydde opp i økonomien, opplyser ordfører Sigbjørn Framnes (Frp) til avisen Sunnhordland. Han viser til at kirken har bygget opp et fond av driftsmidler som de tidligere har fått av kommunen.

– Kirken må være med å bidra på lik linje med alle andre. Stord kommune har en utfordring med at vi må spare inn nærmere 100 millioner kroner de neste to årene, og det er det vi jobber med nå, sier Framnes til avisen.

Han får motstand fra kirkeverge Liv Kari Bru.

– Vi skal jo ikke finansiere det som kommunen er lovpålagt å finansiere. Kommunen har spart mye på oss tidligere, siden vi alltid har vært underfinansiert av kommunen, sier Bru til avisen, og legger til at de allerede har brukt én million av fondsmidlene for å finansiere budsjettet.

– Vondt for mange

Stengingen av kirken har vakt sterke reaksjoner i lokalsamfunnet på Stord. Senterparti-politiker Nancy Aasheim har bedt ordføreren om å kalle inn gruppelederne i kommunen til et ekstraordinært møte.

– I 800 år har stordabuen døpt, konfirmert, vigslet og gravlagt sine kjære i kirken på Kyrkjeberget. Det blir vondt for mange å se en tom, kald og mørk kirke i vinter, skriver hun til ordføreren, ifølge avisen.