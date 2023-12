For få uker siden gikk et flertall av Stortingets representanter inn for å forby konverteringsterapi. Det skjedde gjennom flere endringer i straffeloven.

Nå er det klart hvilken dato endringene trer i kraft.

Allerede 1. januar 2024 vil det ikke lenger være lovlig å anvende eller markedsføre konverteringsterapi i Norge.

Overveldende flertall

Det var et soleklart flertall med 85 stortingsrepresentanter fra Ap, Høyre, Sp, SV, Rødt, Venstre, MDG og Pasientfokus som sikret at det nye lovverket ble vedtatt i Stortinget den 12. desember.

15 representanter fra Frp, KrF og Sp stemte mot.

KrF-leder Olaug Bollestad er blant dem som har uttrykt støtte til konverteringsterapi, men som mener den nye lovteksten begrenser trosfriheten. Hun var blant dem som derfor stemte mot.

– Skapt i Guds bilde

Biskop i Oslo bispedømme, Kari Veiteberg, var derimot blant dem som feiret Stortingets vedtak sammen med Skeivt Kristent Nettverk (SKN) og kultur- og likestillingsministeren tidligere i desember.

– Budskapet må være at ethvert menneske er skapt i Guds bilde og har ukrenkelig verdi. Seksualitet er selvsagt en integrert del av dette, og kan ikke skilles fra det å være menneske, sa Veiteberg.

Leder i SKN, Elisabeth Meling, uttrykte både glede og bekymring under feiringen:

– Det er på mange måter fint å være her. Så er det også vemodig at det er et så alvorlig bakteppe. Men det er en viktig markering, og fint å se at så mange har kommet for å feire.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) takket sin forgjenger, Anette Trettebergstuen (Ap), for hennes engasjement i saken over flere år.

---

Forbud mot konverteringsterapi

En ny lov mot konverteringsterapi trer i kraft ved midnatt 1. januar 2024.

Med 85 mot 15 stemmer, gikk et klart flertall på Stortinget inn for å vedta lovforslaget i midten av desember. Kun KrF, Frp og én representant fra Sp stemte mot.

Den nye loven slår fast at det er forbudt å krenke noen gjennom å «anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter med hensikt om å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».

Også forbud mot markedsføring av konverteringsterapi ble vedtatt.

Strafferammen er på inntil 3 år for brudd på loven. For grov overtredelse er strafferammen fengsel inntil 6 år.

---