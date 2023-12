Dette gjorde sterkest inntrykk på dem i 2023

I mer enn 30 år har Vårt Land presentert et ukentlig portrettintervju i spalten Min tro. Her forteller kjente og mindre kjente mennesker om sitt forhold til tro, religion og livets store spørsmål.

Nå har vi spurt flere av dem som ble intervjuet i 2023 om å oppsummere året. Hva gjorde sterkest inntrykk på dem? Hvem fortjener skryt? Og hva bør ledere for trossamfunnet deres bli mer opptatt av i året som kommer?

Stortingsrepresentant Elise Waagen (Arbeiderpartiet) fortalte om troen sin i et intervju med Vårt Land publisert 21. juli. (Erlend Berge)

Elise Waagen

– Hva gjorde sterkest inntrykk på deg i 2023?

– Bildene fra Gaza og angrepet på Israel har selvsagt gjort sterke inntrykk. Det er lett å bli litt motløs og miste troen på fred. Personlig startet jeg jeg å engasjerte meg i politikk i troen på at vi kan skape en bedre verden. Det er verdt å holde fast ved.

– Hvem fortjener offentlig skryt i året som har vært?

– I jobben møter jeg hver dag mange hverdagshelter som gjør inntrykk, særlig ansatte som står på for barn og unge hver dag. Jeg vil gjerne trekke frem en gruppe med jenter fra Halden som har stått på for at russefeiringen skal bli mer inkluderende. Dette var Aurora, Alma og Tuva som på egenhånd har endret russetiden i Halden, slik at ingen skulle oppleve å bli ekskludert.

– Hva bør ledere for det trossamfunnet du føler mest tilknytning til bli mer opptatt av i året som kommer?

– Jeg tilhører Den norske kirke, og er imponert over jobben som gjøres i blant annet dialogforum Østfold med å bygge fellesskap, toleranse og respekt på tvers av religioner. Dette arbeidet tror jeg er ekstra viktig i tiden vi er i nå. Kirken har en viktig rolle i arbeidet mot polarisering og skape dialog på tvers av kulturer og religioner. I et samfunn som har spisse debatter og til tider skarpe motsetninger trenger vi felles møtesteder for snakke sammen uavhengig av bakgrunn. Også må jeg tilføye håp: I sitt arbeid sprer kirken håp. Det tror jeg vi alle trenger nå om dagen.

Usman Chaudhry Psykolog Usman Chaudhry fortalte om troen sin i et intervju med Vårt Land publisert 24. juni. (Erlend Berge)

Usman Chaudry, psykolog

– Hva gjorde sterkest inntrykk på deg i 2023?

– Det må være den uproporsjonale krigføringen i Gaza som har gått utover sivilbefolkningen, spesielt tusenvis av uskyldige barn. Det har ført til både indre og ytre gransking av medmenneskelighet og hvordan man tar stilling til elendighet.

– Hvem fortjener offentlig skryt i året som har vært?

– For meg må det være sosionom og barnevernskonsulenten Raheel Syed som stod frem i Aftenposten A-magasinet som en pakistansk-norsk mann utsatt for overgrep som barn i det pakistansk-norske miljøet. Incest og seksuelle overgrep er så undersnakket i flerkulturelle miljøer at man nesten tror at det ikke eksisterer. Sterkt gjort av Syed å ta denne kampen.

– Hva bør ledere for det tros- eller livssynssamfunnet du føler mest tilknytning til bli mer opptatt av i året som kommer?

– Psykisk helse og ufarliggjøring av psykisk helsehjelp bør definitivt stadig være et prioritert tema i de norsk-muslimske trossamfunnene.

Thorbjørn Brook Steen. Min Tro. Fødselslege Thorbjørn Brook Steen fortalte om troen sin i et intervju med Vårt Land publisert 10. mars. (Erlend Berge)

Thorbjørn Brook Steen, fødselslege

– Hva gjorde sterkest inntrykk på deg i 2023?

– Min eldste datter flyttet ut. Det å se henne klare seg i livet med den utrustningen vi har gitt henne, og ikke minst som hun har skapt selv, har vært helt fantastisk.

– Hvem fortjener offentlig skryt i året som har vært?

– Jeanne Mette Goderstad, avdelingsleder ved Gynekologisk avdeling i Arendal. Det finnes dessverre ikke mange helseledere som leder med hjertet. Det ledes for mye oppover mot helseforetak og budsjett, i stedet for å ta vare på og heie frem de ansatte. Slik ledelse smitter selvsagt på pasientbehandlingen og arbeidsmiljøet.

– Hva bør ledere for det tros- eller livssynssamfunnet du føler mest tilknytning til bli mer opptatt av i året som kommer?

– Jeg tilhører Den norske kirke. I løpet av dette året har jeg reist litt rundt i landet, og de fleste gudstjenestene jeg har vært i er like. Nydelige, varme rom, vakker musikk, kjent liturgi og tomme benkerader. Kirken må gjøre seg aktuell for alle i alle aldre. Skal den ikke dø ut, må det til en revolusjon. Fenger en tradisjonell preken, liturgi og salmesang mine tenåringer? Svaret er dessverre nei.

Maria Junttila Sammut Maria Junttila Sammut fortalte om troen sin i et intervju med Vårt Land publisert 17. mars. (Erlend Berge)

Maria Junttila Sammut, assisterende generalsekretær i Søndagsskolen Norge

– Hva gjorde sterkest inntrykk på deg i 2023?

– Eskaleringen av store og heftige konflikter i verden, og verdenssamfunnets manglende evne til å håndtere det på en god måte, gjør sterkt inntrykk. I mitt eget liv har vi hatt en krevende høst i Søndagsskolen Norge med nedbemanning og nedskjæring. Jeg har stått midt i det som personalsjef. Det har vært krevende, men også rørende. Den rørende biten handler om hvordan enkeltmenneskene i staben har stått rundt hverandre i situasjonen og taklet det å motta tøffe beskjeder.

– Hvem fortjener offentlig skryt i året som har vært?

– Her må jeg også nevne staben i Søndagsskolen, både de som er igjen og de som har måttet gå i nedbemanningsprosessen. Alle fortjener stor skryt og at vi tar hatten av for dem. Det gjelder fellesskapet som helhet og hver enkeltperson. Ikke minst også generalsekretær Gøran Byberg som er en samlende og visjonær leder som er veldig flott å samarbeide med.

– Hva synes du ledere i kirkesamfunnet ditt bør bli mer opptatt av?

– I Den katolske kirke synes jeg paven er utrolig flink til å ivareta de svakeste og løfte fram viktigheten av å stå på deres side. Jeg håper vi lar oss inspirere av det i alle lokalmenigheter og miljøer. I verdenssamfunnet står Den katolske kirke i en særstilling fordi vi er en universell kirke. Verden hører på paven. Vi er til stede i alle kriker og kroker og har en unik mulighet til å bidra i fredsskapende og forsonende arbeid, noe jeg håper alle bidrar til lokalt.

Den norske kirkes biskop Ole Kristian Bonden fortalte om troen sin i et intervju med Vårt Land publisert 20. januar. (Guro Asdøl Midtmageli)

Ole Kristian Bonden, biskop i Hamar

– Hva gjorde sterkest inntrykk på deg i 2023?

– For meg personlig, men også for folk i bispedømmet, var vigslingsdagen 29. januar et tidsskille. Hamar har hatt markante og folkekjære biskoper, og jeg opplevde vigslingsdagen som en bekreftelse på kirkens betydning i folks liv. En dag jeg kjente meg båret av Gud og kirken, og som har gitt meg styrke og kraft til tjenesten.

– Hvem fortjener offentlig skryt i året som har vært?

– Alle ansatte og frivillige som holder kirkene åpne. Det første jeg gjorde som biskop var å reise rundt i hele bispedømmet for å bli kjent. Alle stedene jeg kom, fortalte folk stolt om kirkebyggene sine, og det som skjedde der. Vi trenger åpne kirker, der kirken er tilgjengelig når folk trenger den. Jeg vil gi ros til alle som bidrar til dette i møte med mennesker i lokalsamfunnet.

– Hva bør ledere for det tros- eller livssynssamfunnet du føler mest tilknytning til bli mer opptatt av i året som kommer?

– I Den norske kirke må vi ha ekstra fokus på mangfoldet av ungdom, og særlig konfirmantene. I en sårbar alder er det ekstra viktig å tilby trygge rom for tro, håp, fellesskap og tilhørighet. Slik kan vi som kirke bidra til å forebygge utenforskap og ensomhet, og å gi eksistensiell ballast.

Ungdomsleder Awin Khalili Holm i Hånes frikirke fortalte om troen sin i et intervju med Vårt Land publisert 4. august. (Ingvild Kessel)

Awin Khalili Holm, ungdomsleder

– Hva gjorde sterkest inntrykk på deg i 2023?

– 26. november i år døde pappa. Jeg har aldri opplevd død på nært hold før, og jeg merker at det påvirker hele livet mitt. Men på tross av det vonde har troen min aldri før vært så sterk, og det føles som om håpet i Jesus gir mer mening enn før. Det har også satt ting i perspektiv. Jeg leste nylig at sørlendinger ikke er fornøyd med måten gatene brøytes på, men jeg tenker bare «herligfred, det er ikke det verste som kan skje.»

– Hvem fortjener offentlig skryt?

– Er det kleint å svare mannen min? Dette året har jeg begynt å ta mange taleoppdrag, i tillegg til at jeg jobber annenhver helg med ungdomsarbeidet i menigheten. Det hadde aldri gått uten David, som holder fortet hjemme og pusher meg. Nå under sorgprosessen har jeg ikke tatt oppvasken en eneste gang. Også har jeg fått meg høner. David ville egentlig ikke ha dem, men han tar vare på dem likevel.

– Hva bør ledere for det tros- eller livssynssamfunnet du føler mest tilknytning til bli mer opptatt av i året som kommer?

– Selv om jeg tilhører Frikirken, gjelder det sikkert flere kirkesamfunn også. Men jeg tror vi alltid higer etter en type perfeksjonisme. Vi er så opptatt av antall oppmøtte og påmeldte at vi kan glemme hva det virkelig handler om, om det ene mennesket. Det har jeg selv blitt utfordret på. Jeg tror også vi må tørre å være tydelig, uten å bry oss for mye om antall oppmøtte.

Psykolog Peder Kjøs ble intervjuet i spalten Min tro 9. juni. (Matilde Solsvik)

Peder Kjøs, psykolog

– Hva gjorde sterkest inntrykk på deg i 2023?

– Personlig og familiært har den sterkeste opplevelsen i år vært å få barnebarn. Lille Thelma lyser opp og gir oss nære, gode øyeblikk, samtidig som hun gir perspektiv og mening langt framover.

– På den store skalaen er det åpenbart Hamas sitt forferdelige angrep på Israel og den påfølgende krigen som har gjort sterkest inntrykk. Uansett hva man mener om selve konflikten er det helt fortvilende å se hva de sivile blir utsatt for nå.

– Hvem fortjener offentlig skryt i året som har vært?

– Skal jeg gi offentlig skryt kan det godt bli Mímir Kristjánsson som får den. Han er en sympatisk, vidsynt og intelligent forsvarer av hensynet til de mest sårbare, og akkurat dét er en bærebjelke i sosialdemokratiet vårt.

– Hva bør ledere for det tros- eller livssynssamfunnet du føler mest tilknytning til bli mer opptatt av i året som kommer?

– Jeg har jo ingen spesiell tilknytning til noe trossamfunn, men i året som har gått har det gjort inntrykk på meg å bli tatt så godt imot når min venn og samtalepartner Linda Andernach Johannesen og jeg har besøkt kirker og snakket om hvordan Jesus fortoner seg fra et kristent og et ateistisk ståsted.

Forlagsredaktør og forfatter Kathrine Vigdel fortalte om troen sin i et intervju med Vårt Land publisert 18. august. (Caroline Teinum Gilje)

Kathrine Vigdel, forfatter og forlagsredaktør

– Hva gjorde sterkest inntrykk på deg i 2023?

– Det er vanskelig å komme utenom videoklippene av skjelvende, sjokkskadde barn i Gaza.

– Hvem fortjener offentlig skryt i året som har vært?

– NRK-korrespondent Yama Wolasmal, for hans imponerende grad av empati og troverdighet når han rapporterer fra krig, både i Ukraina og Israel/Gaza.

– Hva bør ledere for det tros- eller livssynssamfunnet du føler mest tilknytning til bli mer opptatt av i året som kommer?

– Den norske kirke bør bli mer opptatt av å aktivt formidle menneskeverd, både i form av praktisk og konkret hjelp, men også styrke enkeltmenneskers følelse av egenverdi.

Artist Oskar Nordbø fortalte om troen sin i et intervju med Vårt Land publisert 14. juli. (Matilde Solsvik)

Oskar Nordbø, artist

– Hva gjorde sterkest inntrykk på deg i 2023?

– Noe av det jeg tenkte på først var livet til min farmor, Anna Nordbø, som dessverre gikk bort i år. Jeg tror at veldig mange av de hun møtte vil være enig i at hun var en spesiell dame. Hun levde et forbilledlig liv, overgitt til Gud, for andre mennesker. Det ble tydelig for meg at det er noe så enkelt som å være god mot andre som rører meg dypest, og som kanskje teller mest når man ser tilbake på et helt liv.

– Hvem fortjener offentlig skryt i året som har vært?

– Jeg vil trekke frem Erlend Mørch, og hans podkast «Radio Mørch». Jeg syns han har et sinnelag som intervjuer som vi trenger mer av i dagens debatt; raus med sine meningsmotstandere, modig i valg av tematikk, underfundig og veldig morsom. En uslåelig kombo for min del.

– Hva bør ledere for det tros- eller livssynssamfunnet du føler mest tilknytning til bli mer opptatt av i året som kommer?

– Jeg opplever meg nok nærmest Den ortodokse kirke. Jeg tror at det foregår er en slags liten «minivekkelse» (for å benytte meg av mitt karismatiske ordforråd), spesielt blant unge menn. Dette er folk som kanskje ikke har noe særlig forhold til kristendom og kirke fra før, men som nå søker seg mot Den ortodokse kirke, via nettet. Jeg håper Den ortodokse kirke i Norge fortsetter å ha disse i tankene, og fortsetter å ta dem imot med åpne armer.

Den norske kirkes biskop i Bjørgvin Ragnhild Jepsen fortalte om troen sin i et intervju med Vårt Land publisert 14. april. (Matilde Solsvik)

Ragnhild Jepsen, biskop i Bjørgvin bispedømme

– Hva gjorde sterkest inntrykk på deg i 2023?

– Det gjør inntrykk å høre fortellingene om folk som lider i krigene som nå pågår. Særlig når vi ser hva en krig medfører av menneskelig lidelser og hva det betyr når livsgrunnlaget deres frarøves.

– På den positive siden gjorde det inntrykk av Jon Fosse fikk Nobelprisen. Han er så stillfaren på egne vegne, men så formidler han også storheten i å gi ordet kraft. Så takker han Gud for det. Det er så flott, men også overraskende at folk blir overrasket over det.

– Hvem fortjener skryt for året som har vært?

– I det nære tenker jeg at mannen min fortjener mye skryt. Han har på en forbilledlig måte stått i prosessen der jeg ble valgt til biskop og påfølgende flytting. I det større bildet synes jeg politikerne våre fortjener skryt. De står i krevende situasjoner der de må gjøre vanskelige prioriteringer og ha et syn for helheten. Det er nærliggende å trekke fram statsminister Jonas Gahr Støre som et eksempel. Han tror på prosjektet sitt og blir stående i det.

– Hva bør ledere for det tros- eller livssynssamfunnet du føler mest tilknytning til bli mer opptatt av i året som kommer?

– Jeg synes alle skal ha som mål å hele tiden lytte til de folkene vi møter. Hva er en opptatt av? Hva er den åndelige lengselen i vår tid? Hva er bekymringen? Hvordan kan tro, og det kirken tilbyr av gudstjenesteliv og tilbedelse møte mennesker i dag? Og hva slags språk skal vi bruke?

