– Jeg er utrolig takknemlig for alt jeg har fått oppleve i årene i Dagen, sier Kari Fure til Dagen.

Siden 2010 har Fure vært redaktør med personalansvar i Dagen. Til sammen har hun jobbet i avisen i 25 år. Nå skifter hun beite.

1. april neste år starter hun som leder for avdelingen for bibelbruk og bibelmisjon i Det Norske Bibelselskap, også kjent som Bibelselskapet. Der skal hun lede arbeidet for å fremme bibelbruk i Norge, og samarbeidet med bibelselskap i andre land, ifølge avisen.

Fure forteller at hun som journalist flere ganger har vært i kontakt med Bibelselskapets folk på reiser i Midtøsten og Nord-Afrika.

– Jeg fulgte dem også på en reportasjereise i Ukraina i 2015. Gang på gang er jeg blitt imponert over arbeidet bibelselskapene gjør, og jeg har merket respekten de blir møtt med av lokale kirker, sier hun til Dagen.

– Samtidig står Det Norske Bibelselskap i et svært viktig arbeid med å skape enda større interesse for Bibelen i Norge. Som mor og bestemor brenner jeg særlig for å vise barn og unge vei til Bibelen som kilde til håp, livsveiledning og levende tro, sier Fure.